Comisia de la Veneția validează modificările privind numirea membrilor internaționali în comisiile de vetting, prin reducerea numărului necesar de voturi

Comisia de la Veneția s-a pronunțat asupra modificărilor legislative privind numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor, a anunțat Parlamentul. Comisia de la Veneția a concluzionat că introducerea unui mecanism de deblocare a procedurii de numire a membrilor internaționali în comisiile de evaluare nu contravine standardelor internaționale.

Anterior, pe 5 martie, a fost adoptat și promulgat un amendament prin care pragul de vot pentru numirea membrilor comisiilor de evaluare externă a fost redus de la 61 la 51 de voturi, după ce, pe 26 februarie, alegerea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne nu a întrunit numărul necesar de voturi.

A doua zi după promulgarea amendamentului, pe 6 martie, Parlamentul i-a numit, cu 53 de voturi, pe von Hebel și Lavigne în comisia de evaluare a procurorilor. Deputații PAS au motivat schimbarea prin necesitatea „deblocării procesului”.

Opinia favorabilă referitoare la modificările introduse prin Legea nr. 26/2026 privind procedura de numire a membrilor internaționali în aceste comisii a fost adoptată în cadrul celei de-a 147-a sesiuni plenare a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept. Comisia de la Veneția a concluzionat că introducerea unui mecanism de deblocare a procedurii de numire a membrilor internaționali în comisiile de evaluare nu contravine standardelor internaționale.

Potrivit noilor prevederi, în cazul în care proiectul de hotărâre privind numirea membrilor internaționali nu întrunește votul a 3/5 din deputați, în aceeași sesiune Comisia juridică, pentru numiri și imunități examinează repetat candidații propuși și alege candidații cu cel mai mare număr de voturi. Dacă sunt aleși repetat aceiași candidați, Comisia juridică, pentru numiri şi imunități elaborează proiectul hotărârii Parlamentului, însoțit de un raport, care se dezbate în plenul legislativului şi se adoptă cu votul majorității deputaților aleși. Comisia de la Veneția a menționat că această abordare pare justificată, având în vedere caracterul temporar al dispozițiilor legale în cauză, urgența care stă la baza procesului de reformă și necesitatea de a preveni întârzieri nejustificate.

„Comisia de la Veneția a recomandat ca, pentru fiecare candidat propus, să fie elaborat un proiect distinct de hotărâre privind numirea acestuia, precum și introducerea unui interval suficient de timp între primul vot, care necesită o majoritate de 3/5, și al doilea vot, care necesită votul majorității deputaților aleși. În acest fel, majoritatea și opoziția parlamentară au oportunitatea să poarte negocieri și să caute un eventual consens. Referitor la cealaltă recomandare, Comisia juridică, pentru numiri și imunități face referire la sintagma „în cadrul aceleiași sesiuni” din lege. În condițiile în care o sesiune durează între 4 și 6 luni, există un mecanism care încurajează dialogul și stimulează actorii implicați să depună diligențele necesare pentru atingerea unui consens într-un termen previzibil și rezonabil, contribuind astfel la eficiența și continuitatea procesului decizional”, se arată în comunicatul emis de Legislativ.

Herman von Hebel se simte „neconfortabil” să comenteze modul în care a fost numit în Comisia de evaluare a procurorilor

Anterior, Herman von Hebel, numit în Comisia de evaluare a procurorilor cu votul majorității parlamentare, după adoptarea unei legi criticate de experții în justiție, a declarat că a urmărit dezbaterile de la Chișinău privind numirea sa. Acesta a adăugat că se simte „neconfortabil” să comenteze modul în care a fost numit pe 6 martie, după ce majoritatea PAS a redus numărul de voturi necesar pentru desemnare, astfel încât numirea să fie posibilă fără voturile opoziției.

Întrebată „de ce se insistă atât de tare” pe candidatura lui Herman von Hebel, fost președinte al Comisiei Pre-Vetting, Maia Sandu a declarat că majoritatea parlamentară a modificat numărul necesar de voturi pentru numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor pentru că „nu există 61 de deputați care să susțină reforma justiției”.

ZdG a scris anterior că, printr-un amendament votat pe 5 martie, cu 55 de voturi, în lectura a doua, Parlamentul a prevăzut că, în cazul în care candidații propuși nu obțin numărul necesar de voturi, adică 61 din numărul deputaților aleși, aceștia pot fi propuși repetat, iar decizia va putea fi luată cu votul majorității simple, adică al 51 de deputați. Opoziția a criticat această decizie, anunțând că va depune o contestație la Curtea Constituțională.

„O forțare neinspirată (rău de tot)”, „o decizie absolut regretabilă” și „un exemplu tare prost” – astfel descriu mai mulți experți decizia majorității parlamentare de a modifica legea.

Deputații majorității parlamentare au votat numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor vineri, 6 martie. Parlamentarii din opoziție au cerut ca cei doi candidați să fie supuși votului separat și au blocat tribuna centrală a Parlamentului, scandând „Rușine!”. Totuși, proiectul a fost aprobat cu 53 de voturi ale deputaților PAS.