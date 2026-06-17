Ministrul Finanțelor, despre TVA de 20% la locuințele noi: „Prețurile nu vor crește cu 20%”

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a respins afirmațiile potrivit cărora introducerea TVA de 20% pentru locuințele noi ar duce „automat” la majorarea prețurilor apartamentelor cu același procent. Potrivit oficialului, taxa va fi aplicată exclusiv la prima tranzacție a unui imobil nou și nu se va reflecta integral în costul final al locuinței.

„TVA se aplică doar la imobilele noi, la prima vânzare pe piață”, a declarat ministrul înainte de ședința Guvernului din 17 iunie, precizând că în spațiul public au apărut interpretări eronate privind efectele noii măsuri fiscale. El a explicat că o parte importantă a costurilor de construcție include deja TVA pentru materialele utilizate, astfel încât „această creștere nu are cum să fie de 20 la sută”.

Andrian Gavriliță a precizat, de asemenea, că actualul regim de scutire de TVA avantajează în special cumpărătorii de locuințe de lux. Potrivit acestuia, impactul asupra unei persoane care achiziționează un apartament de aproximativ 50 de mii de euro ar fi limitat, în timp ce beneficiile fiscale pentru proprietățile foarte scumpe sunt considerabile.

„Cineva care cumpără o locuință nouă de două milioane de euro ar avea un beneficiu real astăzi de circa 400 de mii de euro”, a afirmat ministrul. El a argumentat că sistemul actual ar favoriza persoanele cu venituri mari, motiv pentru care autoritățile propun eliminarea scutirii și aplicarea uniformă a TVA.

Ministrul a spus că veniturile suplimentare obținute din această măsură ar putea fi redirecționate către programe de sprijin pentru cetățenii care au nevoie de o locuință. În acest context, el a menționat dezvoltarea unei noi versiuni a Programului „Prima Casă”, care să ofere condiții mai avantajoase pentru cumpărătorii de locuințe noi.

Propunerile fac parte din proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, prezentat recent pentru consultări publice. Documentul prevede uniformizarea aplicării TVA și eliminarea unor scutiri fiscale existente. Autoritățile susțin că obiectivul reformei este creșterea veniturilor populației și stimularea investițiilor în economie.

Uniunea Agențiilor Imobiliare avertizează: noile modificări fiscale propuse pentru 2027 pot „scumpi locuințele și bloca tranzacțiile”

Anterior, Uniunea Agențiilor Imobiliare și-a exprimat îngrijorarea față de unele modificări propuse în proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. Potrivit Uniunii, aceste modificări „pot afecta direct oamenii care vând, cumpără sau închiriază o locuință”.

„Într-o perioadă în care accesul la locuințe este deja tot mai dificil, aceste schimbări pot crea presiune suplimentară asupra cetățenilor și pot bloca și mai mult piața imobiliară”, se arată în comunicatul emis de Uniune.

Printre propunerile considerate sensibile de către Uniunea Agențiilor Imboliare sunt:

anularea scutirii de 50% la impozitarea creșterii de capital;

aplicarea unui impozit de 15% asupra diferenței dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare;

limitarea scutirii pentru locuința de bază;

anularea scutirii de TVA pentru livrarea locuințelor și locațiunea acestora;

riscul de scumpire a locuințelor și blocare a tranzacțiilor.

Uniunea mai adaugă că modificările propuse de către Ministerul Finanțelor pentru proiectul fiscal ar putea „scumpi locuințele, bloca tranzacțiile și lovi direct în cetățenii care vor să vândă, să cumpere sau să închirieze o locuință”.