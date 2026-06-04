Femeile care suferă de endometrioză ar putea economisi până la șapte milioane de lei anual. CNAM a anunțat noi medicamente compensate pentru tratamentul endometriozei, bolilor cardiovasculare și terapia post-transplant

Lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) a fost extinsă cu noi tratamente destinate pacientelor cu endometrioză, persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare și pacienților care necesită tratament imunosupresiv după transplant de organe, a anunțat Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței din 28 mai a Consiliului pentru medicamente compensate, „cu scopul de a îmbunătăți accesul cetățenilor la tratamente eficiente, a reduce povara financiară a pacienților și a asigura continuitatea tratamentului în cazul afecțiunilor cronice”.

Conform unui comunicat de presă, pentru tratamentul endometriozei va fi compensat parțial preparatul cu denumirea comună internațională Dienogestum, disponibil în farmacii sub două denumiri comerciale. Acesta contribuie la reducerea durerii și limitarea progresiei bolii, permite controlul simptomelor și îmbunătățirea calității vieții pacientelor pe termen lung. Potrivit estimărilor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, cheltuielile anuale din fondurile AOAM pentru compensarea acestui tratament vor constitui circa șapte milioane de lei.

Un alt preparat inclus în lista medicamentelor compensate este unul combinat din două substanțe active – Rosuvastatinum și Ezetimibum, destinat tratamentului hipercolesterolemiei primare sau familiale. Medicamentul ajută și la prevenirea evenimentelor cardiovasculare la pacienții cu boală coronariană și antecedente de sindrom coronarian acut. Asocierea celor două substanțe permite reducerea mai eficientă a colesterolului și a riscului de evenimente cardiovasculare severe. Medicamentul va fi compensat parțial, iar pacienții vor putea alege în farmacii dintre trei denumiri comerciale disponibile. Cheltuielile suplimentare estimate pentru compensarea tratamentului constituie circa două milioane de lei anual.

Totodată, au fost extinse indicațiile terapeutice pentru denumirea comună internațională Methylprednisolonum, destinată tratamentului imunosupresiv al pacienților după transplant de organe. Astfel, pacienții vor putea beneficia de tratament compensat prin intermediul sistemului informațional „eRețeta”, având acces în farmacii la două denumiri comerciale, dintre care una va fi integral compensată.

„Noua modalitate de prescriere și eliberare va asigura continuitatea tratamentului și va elimina necesitatea deplasării pacienților la instituțiile medicale pentru ridicarea medicamentelor distribuite anterior prin mecanisme centralizate”, notează CNAM.

Medicamentele compensate vor putea fi prescrise de medicii de familie și, în funcție de indicațiile terapeutice, de medicii cardiologi sau ginecologi, începând cu luna iunie 2026, după publicarea ordinului de aprobare a listei în Monitorul Oficial.