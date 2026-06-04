Doi cetățeni străini care au lansat artificii dintr-o mașină, printre blocurile unui complex locativ din capitală, au fost expulzați din țară. Au fost declarați indezirabili pentru 5 ani

Doi cetățeni originari din Israel, care au lansat focuri de artificii dintr-o mașină care se deplasa printre blocuri în sectorul Telecentru, au fost expulzați din R. Moldova, potrivit unui comunicat de presă.

Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a anunțat că joi, 4 iunie, ofițerii Direcției Regionale Centru au îndepărtat de pe teritoriul R. Moldova, prin punctul de trecere a frontierei Leușeni, doi cetățeni străini originari din Statul Israel, cu vârstele de 21 și 22 de ani, ca urmare a implicării acestora „într-un incident grav produs într-un cartier rezidențial din municipiul Chișinău”.

La demersul Inspectoratului General al Poliției, cei doi bărbați au fost declarați persoane indezirabile pe teritoriul R. Moldova pentru o perioadă de 5 ani.

Conform IGM, măsura a fost dispusă în urma incidentului produs la 1 iunie, când cei doi bărbați, aflați într-un automobil care circula cu viteză printr-un cartier rezidențial din capitală, au lansat focuri de artificii din vehicul în timpul deplasării, „punând în pericol siguranța și ordinea publică”.