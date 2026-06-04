Doi cetățeni străini care au lansat artificii dintr-o mașină, printre blocurile unui complex locativ din capitală, au fost expulzați din țară. Au fost declarați indezirabili pentru 5 ani
Doi cetățeni originari din Israel, care au lansat focuri de artificii dintr-o mașină care se deplasa printre blocuri în sectorul Telecentru, au fost expulzați din R. Moldova, potrivit unui comunicat de presă.
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a anunțat că joi, 4 iunie, ofițerii Direcției Regionale Centru au îndepărtat de pe teritoriul R. Moldova, prin punctul de trecere a frontierei Leușeni, doi cetățeni străini originari din Statul Israel, cu vârstele de 21 și 22 de ani, ca urmare a implicării acestora „într-un incident grav produs într-un cartier rezidențial din municipiul Chișinău”.
La demersul Inspectoratului General al Poliției, cei doi bărbați au fost declarați persoane indezirabile pe teritoriul R. Moldova pentru o perioadă de 5 ani.
Conform IGM, măsura a fost dispusă în urma incidentului produs la 1 iunie, când cei doi bărbați, aflați într-un automobil care circula cu viteză printr-un cartier rezidențial din capitală, au lansat focuri de artificii din vehicul în timpul deplasării, „punând în pericol siguranța și ordinea publică”.
„Incidentul s-a produs pe strada Nicolae Testemițanu, iar acțiunile acestora au pus în pericol siguranța persoanelor aflate în apropiere și au generat riscuri pentru ordinea publică. Prin comportamentul manifestat, aceștia au creat un pericol pentru securitatea națională și ordinea publică”, a transmis Inspectoratul.