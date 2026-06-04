Badea Ghena, la 51 de ani: povestea unui om cu sindrom Down care ne învață despre iubire necondiționată și acceptare

Pe 28 mai, Ghenadie Guțu din satul Ermoclia, raionul Ștefan Vodă, a împlinit 51 de ani. Badea Ghena, așa cum îi spun cei apropiați, este al doilea copil al soților Nicolae și Valentina Guțu, care au împreună patru copii. Născut cu sindrom Down, el a crescut într-o societate care nu a fost întotdeauna pregătită să-l accepte, însă dragostea, grija familiei și a celor apropiați l-au ajutat să rămână un om cald, sincer și plin de lumină. Astăzi, povestea lui depășește granițele satului natal și emoționează mii de oameni, devenind o sursă de inspirație pentru o comunitate tot mai mare de urmăritori.

„Pentru prima dată în viață l-am văzut plângând”, mărturisește Laura, cumnata lui Ghenadie, care povestește că pentru el ziua în care a împlinit 51 de ani a fost o zi extrem de emoționantă, plină de surprize și de momente create special pentru el.

„A primit atât de multă atenție, atât de multă căldură și afecțiune, încât uneori nici nu știa cum să reacționeze. Când au început să curgă felicitările și mesajele de la atâția oameni și vedete, emoțiile l-au copleșit. Au fost lacrimi de bucurie, de recunoștință și de fericire. Cred că cel mai mult i-a plăcut să simtă că este văzut, apreciat și iubit de atât de mulți oameni. Pentru el asta a însemnat mai mult decât orice cadou”, spune Laura.

Laura, cumnata lui Ghenadie, alături de acesta la aniversarea celor 51 de ani – o zi plină de emoții Ghenadie suflă lumânările de pe tort, marcând încă un an de viață, de amintiri și de clipe împărtășite cu familia

„De la el am învățat cât de important este să iubești oamenii exact așa cum sunt”

Povestea lui Ghenadie o descoperim prin ochii Laurei, care în ultimele luni a început să publice pe rețelele sociale filmulețe în care apar împreună, surprinzând discuții sincere dintre cei doi. Clipurile au adunat milioane de vizualizări și mii de comentarii, transformându-l într-un personaj îndrăgit de internauți. Pentru Laura, Ghenadie a devenit o prezență constantă în viața familiei sale. La rândul lui, el o vede ca pe o soră, așa cum o și numește, privind-o cu admirație și afecțiune.

Ghenadie în copilărie, într-o perioadă în care familia învăța să depășească obstacolele A crescut într-o familie care l-a susținut necondiționat încă din copilărie

Dincolo de popularitatea din mediul online, Laura este cea care îi cunoaște povestea din sânul familiei, pe care o spune astăzi cu emoție și admirație. L-a cunoscut pe Ghenadie atunci când l-a întâlnit pe viitorul ei soț, Ilie. Încă de la începutul relației, acesta i-a povestit despre fratele său cu sindrom Down, iar curiozitatea de a-l întâlni a crescut de la primele discuții. „Eram foarte curioasă și entuziasmată să-l cunosc, îi puneam mereu întrebări și abia așteptam să ne întâlnim”, spune ea.

Prima întâlnire a fost decisivă. Laura își amintește cum Ghenadie a întâmpinat-o cu o îmbrățișare caldă, cucerind-o din prima clipă. „M-a primit cu atâta căldură încât m-a cucerit instant. Mi s-a părut atât de dulce, de sincer și de lipsit de orice răutate… Pur și simplu, m-am topit”, povestește ea.

Ea crede că această apropiere firească a venit și dintr-o sensibilitate pe care o are încă din copilărie față de persoanele cu dizabilități. Laura mărturisește că la grădiniță a avut o colegă cu dizabilități pe care o proteja mereu și crede că acea experiență i-a format empatia de mai târziu. „Poate de aceea întâlnirea cu Ghenadie a fost atât de naturală pentru mine”, spune ea.

În timp, relația lor s-a transformat într-o legătură profundă. Astăzi, Laura nu îl mai vede doar ca pe fratele soțului ei, ci ca parte din propria familie. „De la el am învățat sinceritatea, bucuria lucrurilor simple și cât de important este să iubești oamenii exact așa cum sunt”, mărturisește ea.

De la o discuție sinceră publicată online la o poveste urmărită de mii de oameni

Primele filmulețe cu Ghenadie au fost publicate în mediul online la începutul lunii aprilie 2026. În scurt timp, discuțiile simple, sincere și emoționante dintre cei doi au cucerit inimile internauților. Laura își amintește că a început să publice filmulețele cu el într-o perioadă în care trecea prin multe conștientizări personale. „Am înțeles că vreau să fac acest lucru și că nicio părere socială, nicio critică și nicio teamă nu ar trebui să mă împiedice să arăt lumii un om atât de autentic și de special”, spune ea.

Totuși, recunoaște că a fost un pas riscant. Laura mărturisește că nu știa cum vor reacționa oamenii și dacă vor reuși să-l înțeleagă pe Ghenadie așa cum îl vede ea. Surpriza a fost însă una uriașă: oamenii au primit cu multă căldură sinceritatea, umorul și naturalețea lui.

În doar două luni, Ghenadie a adunat peste 8000 de urmăritori, iar reacțiile nu au întârziat să apară. „Îi citesc mesajele și comentariile și încerc să îi transmit cât mai mult din dragostea pe care o primește”, spune Laura. Ea adaugă că uneori Ghenadie este copleșit de toată atenția și nu înțelege pe deplin amploarea rețelelor sociale, dar reacția lui este mereu aceeași: bucurie sinceră.

La 51 de ani, Ghenadie a descoperit cât de mulți oameni îi apreciază și îi urmăresc cu drag povestea Laura alături de Ghenadie la împlinirea vârstei de 39 de ani. De-a lungul timpului, relația lor s-a transformat într-o legătură profundă

Povestea lui Ghenadie, sursă de curaj pentru părinții copiilor cu dizabilități

Dincolo de cifre, Laura menționează că cel mai puternic impact îl au mesajele venite de la părinți. Sunt sute de mame ale copiilor cu dizabilități care îi scriu că, văzându-l pe Ghenadie, au prins curaj să nu-și mai ascundă copiii și să îi privească cu mai multă încredere și speranță. Alte mame ale copiilor cu sindrom Down îi spun că nu au văzut niciodată în Moldova un adult cu sindrom Down trecut de 50 de ani.

„Privindu-l pe Ghena la 51 de ani, își pot imagina pentru prima dată cum ar putea arăta viitorul copiilor lor. Acest lucru este de neprețuit”, spune Laura. Pentru ea, cele peste 3 milioane de vizualizări la clipurile cu Ghenadie înseamnă mai mult decât popularitate, înseamnă curaj și speranța că acești copii pot avea un viitor demn și frumos.

O naștere în tăcere și o familie care a învățat să înțeleagă dincolo de cuvinte

Potrivit Laurei, părinții lui Ghenadie nu au știut înainte de naștere că vor avea un copil cu sindrom Down, acesta născându-se într-o perioadă în care investigațiile prenatale erau mult mai puțin accesibile decât astăzi. Nici după naștere mamei nu i-a fost comunicat un diagnostic clar. Din relatările familiei, doar o asistentă medicală ar fi lăsat să se înțeleagă, în mod indirect, că mama va înțelege în timp cum se dezvoltă băiețelul ei.

Laura consideră că o astfel de experiență este extrem de dificilă pentru orice părinte, mai ales în lipsa sprijinului și a explicațiilor clare din partea specialiștilor. Totuși, ea subliniază că un lucru a rămas esențial: Ghenadie a crescut într-o familie care „l-a iubit, l-a acceptat și i-a fost alături în fiecare etapă a vieții lui”.

Laura povestește că în copilăria lui, Ghenadie făcea aproape totul în ritmul său, repetând uneori aceleași gesturi și aceleași moduri de a merge sau de a vorbi. Ea spune că schimbările au apărut treptat, odată cu venirea în familie a soțului ei, Ilie, mai mic cu trei ani.

„Încet-încet, parcă au crescut împreună: au început să meargă unul lângă altul, să se joace și să comunice mai mult între ei”, spune Laura, subliniind legătura naturală care s-a format între cei doi frați.

Ea mai spune că la grădiniță au fost în aceeași grupă, însă acest lucru nu a fost ușor de obținut. Mama lui Ghenadie ar fi insistat mult pentru ca acesta să fie acceptat, iar în final, după multe obstacole, i-a reușit. „A fost ca o mică victorie câștigată cu multă răbdare”, spune Laura.

Situația s-a schimbat însă odată cu școala. Ilie a mers în clasa întâi la șapte ani, în timp ce Ghenadie avea deja zece ani, dar nu a fost acceptat, în ciuda tuturor încercărilor familiei. Laura descrie acel moment ca fiind unul dureros, marcat de neputință. Ea spune că familia a fost nevoită să caute o altă soluție, iar Ghenadie a ajuns la un centru educațional pentru copii cu dizabilități ca să poată avea acces la educație într-un cadru adaptat nevoilor sale.

Ilie, fratele mai mic cu trei ani, i-a fost sprijin de mic, iar la 25 de ani, a decis să-l aducă pe Ghenadie definitiv acasă În brațele tatălui său, Nicolae, alături de mama Valentina și sora mai mare, Silvia

Anii de la centrul educațional: o perioadă despre care vorbește cu greu



Ghenadie a petrecut o perioadă foarte lungă din viața lui într-un centru de plasament, de la vârsta de 10 ani până la 25 de ani. Laura spune că este o etapă care l-a format profund, dar despre care el vorbește cu multă reținere și cu emoții greu de descris.

„Din ceea ce povestește el, mediul de acolo era unul foarte strict, cu reguli dure, muncă impusă și pedepse”, spune Laura. Potrivit ei, nu au fost ani ușori, iar multe dintre amintiri poartă o încărcătură emoțională apăsătoare, pe care Ghenadie o exprimă mai degrabă prin tăcere și distanță decât prin cuvinte. Ea consideră că această perioadă a lăsat urme adânci, dar subliniază că face parte din povestea lui de viață și din felul în care s-a construit ca om.

Decizia fratelui mai mic de a-l aduce acasă

Laura povestește că relația dintre Ilie și Ghenadie a fost mereu una foarte apropiată, cei doi crescând practic ca niște gemeni. Deși Ilie este mai mic cu trei ani, Ghenadie îl percepea ca pe fratele mai mare și îl urma în tot ce făcea, îl copia și învăța de la el, iar copilăria lor a fost marcată de această legătură constantă.

După ce Ghenadie a fost dus la centrul educațional, legătura dintre ei nu s-a rupt. Ilie, împreună cu mama lor, mergeau să-l viziteze ori de câte ori reușeau, chiar dacă asta însemna drumuri lungi și dificile, în anii ’90, o perioadă cu multe lipsuri și puține posibilități.

„Întâlnirile lor aveau loc în spații special amenajate pentru familii, unde puteau petrece timp împreună, puteau să se joace și să rămână câte o zi sau două”, povestește Laura, subliniind cât de importante au fost aceste momente pentru a păstra legătura dintre ei.

Ea descrie apoi momentul în care Ilie a decis să meargă să-l ia pe Ghenadie de la centru ca fiind unul firesc, dar încărcat de emoție. Era în ultimul an de facultate, în preajma sărbătorilor de Anul Nou, când Ilie a simțit „un impuls puternic că trebuie să meargă să-l vadă”. A luat doi colegi, unul dintre ei având mașină, și au pornit spre centru.

Când l-a văzut pe Ghenadie, Ilie a înțeles că acea vizită nu mai putea să rămână doar o întâlnire de sărbători. „Starea în care l-a văzut l-a făcut să meargă la director și să ceară să-l ia acasă pentru sărbători”, relatează Laura.

Directorul a acceptat, cu condiția să vadă cum decurge situația, urmând ca actele să fie făcute ulterior. Așa a ajuns Ghenadie acasă pentru prima dată de sărbători. Reacția familiei a fost emoționantă, iar acele zile au schimbat totul. Ghenadie a rămas acasă pe toată perioada sărbătorilor de iarnă, iar familia a simțit apoi foarte clar că își dorește să-l aibă definitiv alături. De acolo a început o nouă etapă. Ghenadie s-a adaptat treptat la viața de acasă, iar părinții l-au învățat din nou toate lucrurile de zi cu zi, ajutându-l să se reintegreze.



Pentru Laura, Ghenadie a devenit o prezență constantă în viața familiei sale, iar el o vede ca pe o soră, așa cum o și numește, privind-o cu admirație și afecțiune

Drumul spre normalitate: dreptul la o viață obișnuită, câștigat pas cu pas

Laura povestește că viața de zi cu zi a lui Ghenadie a fost mereu o alternare de momente frumoase și provocări, iar o mare parte din felul în care s-a integrat în comunitate se datorează protecției oferite de familie. Ea spune că părinții au fost mereu atenți, știind că în sat existau uneori oameni care nu înțelegeau și care l-ar fi putut răni prin glume sau atitudini nepotrivite.

Din acest motiv, familia a decis ca Ghenadie să nu iasă niciodată singur, ci să fie mereu însoțit și supravegheat atunci când iese din curte.

Ea mai explică faptul că, dincolo de viața socială, au existat și provocări legate de partea legală și medicală, care au necesitat multă organizare din partea familiei. S-a ajuns la stabilirea tutelei pe numele mamei, pentru ca aceasta să poată gestiona toate aspectele importante din viața lui Ghenadie.

Mai târziu, când a apărut dorința de a călători împreună la mare, familia a fost nevoită să parcurgă proceduri suplimentare, inclusiv procură și pași juridici pentru obținerea documentelor necesare, cum ar fi pașaportul. În aceeași perioadă au fost realizate și evaluările oficiale, inclusiv stabilirea gradului de dizabilitate, ceea ce i-a oferit ulterior acces la pensie și alte forme de sprijin.

Când rolurile se inversează: fiul care astăzi are grijă de părinții săi

Astăzi, Ghenadie locuiește împreună cu părinții săi, iar odată cu trecerea anilor, relația dintre ei a căpătat o nouă dimensiune. Dacă în copilărie părinții au fost cei care au avut grijă de el, acum Ghenadie este cel care le este alături în fiecare zi.

„Le aduce apă și mâncare, îi ajută atunci când se deplasează mai greu, face curățenie și se ocupă de multe treburi din gospodărie”, povestește Laura. Ea spune că Ghenadie are grijă și de animalele din gospodărie și că este un sprijin real pentru părinții săi, implicându-se firesc în toate activitățile de zi cu zi.

„De multe ori, oamenii văd doar diagnosticul. Eu însă văd un om bun, responsabil și plin de grijă, care își iubește familia și își arată dragostea prin fapte, zi de zi”, mărturisește ea.

O invitație la normalitate: „Nu trebuie să fie ascunși, ci văzuți, înțeleși și acceptați”

Laura transmite un mesaj ferm, pe care îl leagă direct de experiența lui Ghenadie: persoanele cu sindrom Down nu ar trebui ascunse sau ferite de ochii lumii. „Prea mult timp au fost ținute în umbră”, spune ea, explicând că din această cauză s-au născut frica, neînțelegerea și distanța.

Ea subliniază că atunci când oamenii nu îi cunosc, ajung să îi privească greșit, prin prejudecăți sau teamă, deși realitatea este cu totul alta. „Ei sunt oameni deschiși, sinceri și foarte luminoși, care au nevoie de acceptare, nu de izolare”, afirmă Laura.

În același timp, ea îl vede pe Ghenadie ca pe un om care simte oamenii, reacționează la emoții și dă înapoi o bunătate simplă, necondiționată: „În el există o formă de puritate emoțională care te face să înțelegi cât de important este să fii om înainte de orice.” Pentru ea, integrarea, vizibilitatea și contactul firesc cu ceilalți sunt esențiale, pentru că doar așa dispare frica și apare normalitatea.

„Nu trebuie să fie ascunși, ci văzuți, înțeleși și acceptați, pentru că ei fac parte din lume la fel ca oricine altcineva”, concluzionează Laura.

Fotograf profesionist, Laura surprinde prin imagini și filmulețe autenticitatea și bucuria lui Ghenadie de a trăi

Despre Sindromul Down

Sindromul Down nu este o boală, ci o schimbare genetică definitivă. O persoană cu acest sindrom are suplimentar o copie a cromozomului 21. Cu alte cuvinte, are 47 de cromozomi în loc de 46. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, la nivel mondial, unul din o mie de nou-născuți este diagnosticat cu această modificare genetică. Sindromul Down poate fi depistat prin investigații prenatale, cum ar fi screeningul biochimic la gravide (dublu test, triplu test) și examenul ecografic, efectuat la indicația medicului. În Republica Moldova, copiii cu sindrom Down beneficiază de servicii de reabilitare la Institutul Mamei și Copilului, Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii, Spitalul Clinic Municipal nr. 1, spitalele raionale și în toate centrele medicilor de familie care au specialiști în reabilitare și servicii de intervenție timpurie. Totodată, persoanele cu sindrom Down, de toate vârstele, beneficiază de următoarele servicii: evaluare în cadrul echipei multidisciplinare; evaluări paraclinice (USG, EEG, ECG și altele); consult și evidență la diverși specialiști – reabilitolog, pediatru, neurolog, ortoped, psihiatru, medic funcționalist și psihoterapeut; ședințe de kinetoterapie, hidrokinetoterapie, terapie ocupațională, fizioterapie (electroterapie, magnetoterapie etc.), ședințe cu psihologul, logopedul și psihopedagogul; asistență socială. În Republica Moldova nu există un registru național centralizat care să indice numărul total exact al persoanelor cu sindrom Down, însă datele oficiale estimează că anual se nasc circa 50 de copii cu această afecțiune genetică. Conform Biroului Național de Statistică, în 2024, în R. Moldova erau înregistrate 524 de persoane cu sindrom Down, dintre care 220 erau copii.

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