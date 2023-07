DOC Aprobat de Guvern. Familiile celor două persoane împușcate mortal la aeroportul din Chișinău vor primi câte un milion de lei

Familiile celor două persoane împușcate mortal la Aeroportul Internațional Chișinău vor primi câte un milion de lei din fondul de rezervă al Guvernului în calitate de ajutor material unic. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri, 12 iulie, de către Cabinetul de miniștri.

Astfel, familia subofițerului superior al Unităţii control al frontierei a sectorului Poliţiei de Frontieră, Serghei Muntean, dar și familia inspectorului de securitate în cadrul Serviciului control acces și intervenție operativă al ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău”, Igor Ciofu, vor primi câte un milion de lei din partea statului.

După ce membrii Cabinetului de miniștri au aprobat proiectul de hotărâre, prim-ministrul Dorin Recean a declarat că a analizat atent rapoartele privind atacul armat de la Aeroportul Internațional Chișinău și a constatat că „sistemul de identificare a riscurilor a funcționat cum trebuie”.

„(…) Am să apreciez încă o dată faptul că sistemul de gestiune a riscurilor, sistemul de identificare mai bine zis a riscurilor, a funcționat cum trebuie. Înseamnă că la noi el este dezvoltat. Aceste riscuri în raport cu acest criminal au fost identificate chiar dacă în aeroporturi cu profil de securitate mai înalte nu a fost identificat. Noi totuși am identificat că acesta este un pericol. Trebuie să apreciem și apreciez intervenția promptă și profesionistă a patrulei de poliție din aeroport care a făcut posibil ca să nu mai avem eventuali ostatici și respectiv am izolat criminalul. Totuși avem două persoane decedate și acest lucru trebuie să ne îngrijoreze, pentru că aceasta este o pierdere mare și o pierdere tragică pentru familii, dar și pentru colegi și pentru noi toți ca și țară (…)”, a declarat prim-ministrul Dorin Recean.