Termenul pentru extinderea terminalului de pasageri de la aeroport s-a extins și el. Cronologia unui „proiect ambițios și foarte necesar” care bate pasul pe loc

În 2025, la începutul lunii august, autoritățile au anunțat un „proiect ambițios și foarte necesar” – extinderea terminalului de pasageri de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, fiind comunicat și termenul de finalizare a lucrărilor – anul 2026.

Întrebat atunci despre certitudinea de încadrare în termenul anunțat, administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, a menționat că „o mare etapă din acest proiect a fost realizată” și că au rămas să fie elaborate „doar condițiile tehnice și anunțarea unei proceduri de achiziții pentru identificarea unui constructor. Probabil, nu a rămas așa de mult”.

Sfârșitul lunii martie 2026. Licitația privind „reconstruirea clădirii terminalului aeroportului”, despre care Spoială spunea pe 4 august 2025 că va fi „lansată în maxim două luni”, a fost publicată pe 29 octombrie 2025, iar peste câteva luni, pe 15 ianuarie 2026, a fost anulată. Motivele invocate – „ajustarea și completarea soluțiilor tehnice, arhitecturale și inginerești”, după o analiză tehnică a documentației proiectului.

Acum, aeroportul desfășoară o altă licitație, dar nu pentru reconstrucția terminalului, ci pentru elaborarea unui „Master-Plan pentru Dezvoltarea activităților, teritoriilor și facilităților Aeroportului Internațional Chișinău”, adică un document general, care să prezinte inclusiv o viziune cu privire la detaliile tehnice pentru extinderea terminalului. Ofertele la această licitație vor fi depuse până pe 20 aprilie 2026.

„Vom extinde suprafața aeroportului cu peste 5000 m2”

Pe 30 ianuarie 2025, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) sublinia că extinderea terminalului de pasageri la AIC este „pe agenda ministerului”.

În cadrul unei vizite întreprinse de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea la Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe (OATUCL) au fost prezentate conceptele proiectelor realizate pentru extinderea terminalului de pasageri, „care vor aduce aeroportul la standardele cerute de un aeroport european modern”.

„Vom extinde suprafața aeroportului cu peste 5000 m2, spațiu care va include magazine, restaurante și locuri de așteptare. De asemenea, vom moderniza zonele de control vamal și de frontieră, pentru ca cetățenii noștri să beneficieze de un regim rapid și confortabil de trecere a frontierei”, preciza atunci Vladimir Bolea.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea și directorul OATUCL, Nicolae Lupușor/ Sursa: MIDR

Potrivit directorului OATUCL, Nicolae Lupușor, extinderea terminalului urma să includă modificări semnificative ale infrastructurii existente. „Este vorba despre extinderea spațiului pentru pasageri, reconfigurarea elementelor constructive, precum scările de acces și ascensoarele, și extinderea planșeului de la etajul doi. Toate aceste intervenții vor contribui la creșterea capacității aeroportului și la îmbunătățirea confortului pentru pasageri”, explica, în ianuarie 2025, directorul Oficiului Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, Nicolae Lupușor.

„Costul acestui proiect este de aproximativ 700 de milioane de lei”

Ulterior, pe 4 august 2025 a fost organizată o conferință de presă la aeroport, fiind prezenți: administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, directorul general adjunct al Agenției Proprietății Publice (APP), Valerian Bobu și directorul OATUCL, Nicolae Lupușor.

Sergiu Spoială a anunțat la acea conferință „intrarea într-o nouă etapă de dezvoltare cu un proiect ambițios și foarte necesar – extinderea terminalului existent. Proiectul pe care îl facem astăzi public va fi finalizat în anul 2026 și este executat de către instituția publică OATUCL. Prin această extindere, mărim suprafațele existente cu aproximativ 5000 de m2. Costul acestui proiect este de aproximativ 700 de milioane de lei, bani veniți exclusiv din veniturile proprii a întreprinderii noastre”.

Administratorul AIC, Sergiu Spoială, la conferința de presă dedicată anunțării extinderii terminalului de pasageri/ Sursa: Privesc.eu

Directorul OATUCL, Nicolae Lupușor a precizat că pentru elaborarea proiectului de extindere a terminalului AIC au fost alocați 6,5 milioane de lei.

Directorul AIC, Sergiu Spoială a fost întrebat la conferința de presă despre planul de a finaliza lucrările în 2026. „Atunci când îți asumi un proiect, în principiu, la ziua de astăzi, o mare etapă din acest proiect a fost realizată. Respectiv, doar condițiile tehnice care au rămas să fie elaborate și anunțarea unei proceduri de achiziții pentru identificarea unui constructor. Probabil, nu a rămas așa de mult. Indiferent de faptul ce va fi în viitor, nu știu la care perioadă ați făcut referire, dar odată ce acest proces a fost, deja, lansat, el urmează a fi finalizat”, a răspuns Spoială.

Proiectul extinderii terminalului de pasageri Sursa: AIC

„Aeroportul este în proces de achiziție a unui «Master-Plan»”

La fel, administratorul AIC a punctat că „procedura de licitație va fi lansată în maxim două luni. În maxim”, a declarat acesta la conferința de presă din 4 august 2025.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, administratorul AIC declarat că „la momentul de față, aeroportul este în proces de achiziție a unui «Master-Plan» de dezvoltare a întregii întreprinderi de stat, în care va fi stipulat absolut, etapizat, toate lucrările de construcție și de reconstrucție a spațiilor existente”.

Anularea licitațiilor

Conform datelor de pe portalurile unde pot fi urmărite procedurile de achiziții publice, anunțul licitației despre care vorbea Spoială a fost publicat la data de 29 octombrie 2025. Licitația prevedea reconstruirea terminalului de pasageri, cu valoare estimată a lucrărilor de circa 166 de milioane de lei, fără TVA. După mai multe clarificări și întrebări din partea agenților economici interesați să participe la licitație, a fost lansată o altă procedură de achiziții publice, de consultanță în construcții la terminalul de pasageri, pe 5 decembrie 2025.

Licitația anulată privind reconstrucția terminalului de pasageri/ Sursa: Mtender

Ulterior, pe 15 ianuarie 2026 a fost însă anulată licitația privind lucrările de extindere a terminalului de pasageri din motivul „unei evaluări tehnice aprofundate a documentației proiectului realizată la nivelul fiecărui compartiment”. Câteva zile mai târziu, pe 21 ianuarie a fost anulată și licitația privind serviciile de consultanță în construcții pentru extinderea terminalului de pasageri de la AIC. Motivul invocat: „niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire”.

Astfel, pe 5 februarie 2026 este publicată licitația pentru „servicii de elaborare a «Master-Planului» Dezvoltarea activităților, teritoriilor și facilităților Aeroportului Internațional Chișinău”. Pentru depunerea ofertelor a fost stabilită perioada de 18 martie – 20 aprilie. Ulterior, grupul de lucru al AIC va evalua ofertele depuse de agenții economici.

Poziția aeroportului: au fost identificate o serie de aspecte ce necesitau corectare

Într-un răspuns oferit de AIC la o solicitare de informații transmisă de ZdG, se precizează că decizia de a anula licitația privind reconstrucția și extinderea clădirii terminalului de pasageri, a fost luată „în baza unei evaluări tehnice aprofundate a documentației, realizată la nivelul fiecărui compartiment, în urma căreia au fost identificate o serie de aspecte ce necesitau corectare, în vederea creșterii clarității, atractivității și competitivității proiectului. Constatările respective au rezultat inclusiv din procesul de clarificări desfășurat în cadrul procedurii de achiziție, în baza solicitărilor recepționate din partea operatorilor economici interesați”, au menționat reprezentanții aeroportului.

Conform AIC, printre principalele neconformități identificate în urma evaluării tehnice se numără: lipsa unor soluții detaliate pentru compartimentul de design; indicarea unor echipamente și materiale fără aprobarea prealabilă a beneficiarului; absența planului final de amplasare a echipamentelor, mobilierului și rețelelor inginerești; detalierea insuficientă a mobilierului tehnologic, inclusiv în zonele de control la plecări și sosiri.

Referitor la licitația privind serviciile de consultanță în construcții pentru extinderea terminalului de pasageri, AIC a precizat că investitorul are obligația de a asigura controlul calității lucrărilor prin diriginți de șantier sau entități specializate contractate direct. La fel, reprezentanții aeroportului au menționat că valoarea estimată a acestor servicii, în cuantum de 2,2 milioane lei, este inclusă în devizul general al proiectului elaborat OATUCL.

„Estimarea valorii lucrărilor și durata de execuție vor fi stabilite după finalizarea procesului de revizuire a documentației de proiect”

Conform răspunsului primit de ZdG, „Master-Planul” care urmează să fie achiziționat de aeroport reprezintă un „document strategic va fundamenta dezvoltarea aeroportului pe termen mediu și lung și vizează, în mod prioritar: creșterea sustenabilă a infrastructurii; majorarea capacității de procesare a pasagerilor; îmbunătățirea calității serviciilor pentru pasageri, mărfuri și poștă; dezvoltarea segmentului cargo; optimizarea proceselor operaționale; integrarea standardelor de mediu și a componentelor sociale”, au menționat reprezentanții AIC.

Termenul estimat pentru elaborarea „Master-Planului” este de până la 12 luni de la semnarea contractului sau de la achitarea avansului.

În partea ce ține de publicarea unei noi licitații privind lucrările de extindere a terminalului de pasageri, reprezentanții AIC au specificat pentru ZdG că documentația de proiect ajustată, elaborată OATUCL, urmează a fi disponibilă în prima parte a lunii aprilie 2026. Ulterior, va fi lansată o nouă procedură de achiziție pentru selectarea antreprenorului responsabil de executarea lucrărilor, în baza proiectului revizuit.

„Estimarea valorii lucrărilor și durata de execuție vor fi stabilite după finalizarea procesului de revizuire a documentației de proiect”, au precizat reprezentanții AIC.

Vladimir Bolea: lucrările vor începe cum finalizează aeroportul licitația. Ministerul nu este implicat în organizarea licitației

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea a declarat anterior pentru ZdG că „licitația o face aeroportul. Nu este vorba despre un nou terminal, este vorba despre extinderea terminalului existent. În 2026 va avea loc licitația, nu este o lucrare extrem de complexă, se ridică la o investiție de aproximativ 7,5 – 8 milioane de euro. Contează să câștige o companie puternică care are capacitate și să construiască rapid. Este vorba despre 5 mii de metri pătrați, extinderea terminalului existent, asta înseamnă confort pentru pasageri, asta înseamnă locuri de așteptare mult mai multe, extinderea zonelor de alimentație publică, sunt investiții în confort și siguranță”, a spus ministrul.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea la Podcast ZdCe

Întrebat de ZdG despre o eventuală majorare de prețuri odată cu lucrările de extindere a terminalului, Vladimir Bolea a spus: „categoric nu. Lucrările se fac din veniturile pe care le are aeroportul. Acestea vor începe cum finalizează aeroportul licitația. Minister nu este implicat în organizarea licitației”, a precizat ministrul pentru ZdG.

Fluxul sporit de pasageri

În anul 2025, AIC a înregistrat un trafic de 6.080.431 de pasageri, în creștere cu 46.8% comparativ cu 2024. Potrivit instituției, această cifră depășește cu 6.8% prognoza stabilită la începutul anului.

Doar în decembrie, fluxul de pasageri a constituit aproximativ 470 de mii de persoane, fiind operate 3.664 de zboruri. Comparativ cu decembrie 2024, traficul a crescut cu 41.8% (+138.444 de pasageri).

Uneori, din cauza aglomerației, la AIC se formeazǎ cozi, iar sala de sosiri devine neîncǎpǎtoare/ Foto: ZdG

Aeroportul Internațional Chișinău a mai raportat o valoare totală a transportului de mărfuri de peste 297 de tone, prognoza fiind realizată în proporție de 106.3%. Cele mai mari creșteri ale fluxului de pasageri au fost înregistrate pe cursele spre Sharm el-Sheikh, București, Paris, Istanbul, Tel Aviv, Bruxelles, Barcelona, Larnaca, Dubai și Erevan.

În ce condiții aeroportul a revenit în gestiunea statului

Pe 23 noiembrie 2022 Curtea de Apel (CA) Chișinău decidea că Aeroportul Internațional Chișinău revine în gestiunea statului. Atunci, magistrații au examinat în ședință publică apelul declarat de compania „Avia Invest”, afiliată deputatului fugar Ilan Șor, împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, din 21 februarie 2022, prin care a fost respinsă cererea companiei „Avia Invest” împotriva APP privind anularea rezoluțiunii contractului de concesiune a activelor aeroportului. Decizia primei instanțe a fost pronunțată de magistrata Ludmila Holeviţcaia, care activează în sistemul judecătoresc din 2008. În document se menționează că Avia Invest a admis „neexecutarea condițiilor contractuale privind prezentarea garanției de bună execuție”.

Ulterior, pe 20 decembrie 2023, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au declarat inadmisibil recursul depus de compania Avia Invest, afiliată fostului deputat fugar Ilan Șor, împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău, prin care a fost respinsă cererea companiei împotriva Agenției Proprietății Publice (APP) cu privire la anularea rezoluțiunii contractului de concesiune a activelor Aeroportului Internațional Chișinău (AIC).

Pe 3 aprilie 2023. Șefa statului, Maia Sandu, a anunțat în cadrul unui briefing de presă, susținut chiar la Aeroportul Internațional Chișinău, că acesta a revenit, oficial, în gestiunea statului. Președinta a cerut „instituțiilor responsabile să asigure buna funcționare a aeroportului, inclusiv să asigure mai multe rute, spre mai multe destinații, la prețuri accesibile”.