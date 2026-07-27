DOC ANSC obligă Aeroportul să reevalueze ofertele depuse la licitația pentru elaborarea Master Planului, după admiterea unei contestații și anularea deciziei de atribuire a contractului

Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) a admis integral contestația depusă de compania „Urban Scope” SRL împotriva rezultatelor licitației privind elaborarea Master Planului de dezvoltare a Aeroportului Internațional Chișinău (AIC) și a obligat Aeroportul să reevalueze oferta acesteia, constatând că o parte dintre motivele invocate pentru declararea ofertei drept neconforme nu au fost fundamentate.

Licitația, estimată la 20 de milioane de lei fără TVA, viza elaborarea Master Planului pentru dezvoltarea activităților, teritoriilor și facilităților AIC. Cea mai mică ofertă depusă de asocierea „Urban Scope” SRL – „Concrete & Design Solutions” SRL, 13,7 milioane de lei, fără TVA, a fost respinsă, iar câștigătoare a fost desemnată compania germană „AMD.SIGMA Strategic Airport Development GmbH”, cu o ofertă de 18,17 milioane de lei, fără TVA.

Lipsa unei „analize politice” și „depășirea limitelor evaluării”

În contestația depusă la ANSC, firma din românia „Urban Scope” SRL a solicitat anularea rezultatului licitației, reevaluarea ofertelor și suspendarea procedurii până la examinarea litigiului. Compania a susținut că Aeroportul a interpretat greșit rolul ofertei tehnice, solicitând practic prezentarea produsului final încă din etapa licitației.

„Entitatea contractantă a evaluat oferta ca și cum aceasta ar fi trebuit să conțină deja produsul final al contractului (Master Planul), deși la etapa de ofertare ofertanții trebuie să prezinte doar metodologia de lucru, abordarea propusă și capacitatea de realizare a serviciilor”, a argumentat firma.

„Urban Scope” a invocat că mai multe motive de respingere invocate de Aeroport nici măcar nu se regăseau în documentația de atribuire, printre care și faptul că firma nu ar fi analizat situația politică a R. Moldova. Compania a răspuns că documentația solicita analiza situației economice și a infrastructurii de transport, nu o analiză politică.

Un alt exemplu au vizat machetele 3D. Aeroportul a susținut că din ofertă lipsesc informații despre drumuri, căi ferate, parcări sau rețele inginerești care urmau să fie reprezentate pe machete. Contestatorul a menționat că documentația cerea doar rezultatul final – „o machetă cu cât mai multe elemente de infrastructură” – fără obligația de a enumera fiecare element încă din oferta tehnică.

De asemenea, „Urban Scope” a afirmat că AIC a „depășit limitele evaluării”, întrucât procedura avea drept criteriu de atribuire „prețul cel mai mic”, iar verificarea trebuia să se limiteze la conformitatea cu cerințele minime, „nu la aprecierea calității sau gradului de detaliere al ofertelor”.

Compania a contestat și oferta declarată câștigătoare, susținând că documente importante au fost depuse exclusiv în limba engleză, fără traducere autorizată, deși documentația prevedea că acestea trebuie prezentate în limba română sau însoțite de traduceri autorizate.

Poziția Aeroportului: AIC nu-și poate asuma riscul de a accepta o ofertă, care nu respectă în totalitate cerințele solicitate

Aeroportul Internațional Chișinău a solicitat respingerea contestației și și-a menținut decizia de descalificare.

„Propunerea tehnica elaborata de ofertant trebuia să respecte în totalitate cerințele prevăzute în documentația de atribuire, în special, ale Caietului de sarcini. Cerințele prevăzute sunt cerințe obligatorii. În situația nerespectării în totalitate a cerințelor menționate mai sus, ofertele sunt respinse ca fiind neconforme sau oferta tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Iar ținând cont de scopul și importanța achiziției – Master Planul, care este un document strategic pe termen lung și stabilește viziunea de dezvoltare, definind clar obiectivele și strategiile de dezvoltare pentru următorii 10-20 de ani, grupul de lucru al AIC nu-și poate asuma riscul de a accepta o ofertă, care nu respectă în totalitate cerințele solicitate, fiind constrânși să respingă ofertele neconforme pentru a asigura corectitudinea procesului. Concluzionăm că, stabilitatea financiară a proiectului ne obligă să respingem categoric orice ofertă neconformă. Drept urmare, considerăm că argumentele invocate în contestația depusă de Urban Scope sunt neîntemeiate și nu constituie temei pentru anularea deciziei grupului de lucru”, a invocat grupul de lucru al AIC.

Punctul de vedere al operatorului economic desemnat câștigător: Solicităm respectuos menținerea în vigoare a deciziei

Potrivit firmei desemnate câștigătoare a licitației „AMD.SIGMA Strategic Airport Development GmbH”, procedură de achiziție s-a desfășurat „în mod transparent, pe baze concurențiale și fără discriminare”.

„Caietul de sarcini a descris clar volumul serviciilor, rezultatele așteptate și obiectivele proiectului. Toți participanții au beneficiat de șanse egale de a solicita clarificări pe toată durata desfășurării licitației. Clientul a răspuns la aceste solicitări în termenele stabilite, ceea ce ne-a permis nouă și, sperăm, fiecărui participant să înțeleagă pe deplin esența caietului de sarcini și să pregătească în mod corespunzător atât oferta tehnică, cât și cea financiară (…) Solicităm respectuos menținerea în vigoare a deciziei Clientului și continuarea procedurii de achiziție în conformitate cu legislația în vigoare. Rămânem pe deplin angajați să sprijinim Aeroportul Internațional Chișinău în elaborarea unui plan general al aeroportului cuprinzător, durabil și recunoscut la nivel internațional, care va asigura beneficii pe termen lung pentru Republica Moldova”, se arată în textul companiei.

ANSC: Entitatea contractantă, la evaluarea ofertei contestatorului, a reținut în mod eronat lipsa unor elemente care, în fapt, se regăsesc în oferta tehnică depusă

Examinând dosarul, ANSC a dat dreptate contestatorului în privința mai multor motive de respingere.

Referitor la afirmația „Urban Scope” că AIC ar fi fost prezentat drept principal hub de pasageri și mărfuri, iar Aeroportul Mărculești drept nod cargo, Autoritatea a constatat că acestea reprezintă doar elemente descriptive ale metodologiei propuse și nu concluzii definitive ale Master Planului. „Aceste activități constituie însăși prestația contractuală ce urmează a fi realizată de operatorul economic desemnat câștigător, iar nu documente sau concluzii care trebuiau prezentate la etapa de depunere a ofertelor”, se arată în decizie.

ANSC mai reține că documentația „nu stabilește obligația ofertanților de a prezenta, în cadrul ofertei tehnice, rezultatele analizelor ce fac obiectul contractului”. Autoritatea a ajuns la aceeași concluzie și în cazul criticilor privind machetele 3D, apreciind că Aeroportul a introdus cerințe suplimentare în etapa evaluării.

„Interpretarea depășește limitele cerințelor caietului de sarcini”, iar evaluarea ofertelor trebuie realizată „fără impunerea unor cerințe noi sau suplimentare în etapa de evaluare”, a subliniat ANSC, obligând entitatea contractantă să reevalueze oferta „Urban Scope” sub acest aspect.

În mai multe pasaje ale deciziei, ANSC reține că reproșurile formulate de Aeroport vizau mai degrabă „nivelul de detaliu” al viitorului Master Plan decât conținutul obligatoriu al unei oferte tehnice, iar cerințele privind analizele complexe, prognozele și soluțiile tehnice urmau să fie îndeplinite în etapa executării contractului, nu înainte de atribuirea acestuia, la etapa licitației.

„ANSC atestă că entitatea contractantă, la evaluarea ofertei contestatorului, a reținut în mod eronat lipsa unor elemente care, în fapt, se regăsesc în oferta tehnică depusă, iar motivul de respingere comunicat operatorului economic nu este justificat prin raportare la cerințele stabilite în Caietul de sarcini”, se arată în decizie.

Astfel, ANSC a decis că admită integral contestația, să anuleze decizia de atribuire a contractului de achiziții. La fel, Autoritatea a obligat AIC, ca măsură de remediere, în termen de până la 30 zile de la primirea prezentei decizii, să reevalueze ofertele „Urban Scope” SRL și „Amd.sigma strategic airport development gmbh”.

În decizie se mai menționează că AIC este obligat în termen de până la 3 zile din data aplicării măsurilor de remediere impuse prin prezenta decizie, să raporteze ANSC cu privire la realizarea acestora, cu anexarea documentelor confirmative în acest sens.

„Se sesizează Serviciul Fiscal de Stat, prin remiterea prezentei decizii, despre necesitatea restituirii contestatorului „Urban Scope” SRL, a taxei de stat achitate la depunerea contestației în sumă de 50 398,25 lei. Decizia este obligatorie pentru părți. Decizia poate fi atacată în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, mun. Chișinău în termen de 30 de zile de la data comunicării”, se arată în decizie.

ANSC licitație Master Plan by Ziarul de Gardă

Detalii despre cele două firme

Compania „AMD.SIGMA Strategic Airport Development GmbH” este deținută de Munich Airport International GmbH – o filiala globală de consultanță și management a Flughafen München GmbH (operatorul aeroportului din München), având experiență mai multe aspecte în domeniul dezvoltării aeroporturilor.

Firma a efectuat: un Master Plan pentru Aeroportul Düsseldorf, design de infrastructură a Terminalului 2 de la Aeroportul Berlin Brandenburg, consultanță pentru planificarea de vertiporturi și soluții de mobilitate urbană în parteneriat cu companii de profil.

Pe 5 februarie 2026 a fost încheiat un contract de asociere dintre firmele din România „Urban Scope” SRL și „Concrete & Design Solutions” SRL pentru a participa la licitația privind elaborarea „Master-Planului”, organizată de Aeroportul Internațional Chișinău.

Potrivit contractului, „Urban Scope” SRL este liderul asociației, având rolul de coordonare generală a proiectului, management de proiect, arhitectură, urbanism, planificare strategică, reprezentare față de Autoritatea Contractantă, administrarea contractului și relația cu terțul susținător „Setec International”. Dragomir Radu-Marian este acționarul firmei „Urban Scope” SRL, iar Andriana Lepingle Thibaut este director executiv la „Setec International”.

„Concrete & Design Solutions” SRL are rolul de asociat, având în responsabilitate servicii de inginerie și consultanță tehnică, proiectare, elaborare documentație tehnico-economică, suport expertiză aeroportuară locală. Alexandru Bogdan Fulga și Diana Ionela Tudor sunt acționarii firmei din România.

Astfel, liderul asociației va efectua 60% din lucrările/serviciile necesare, iar celelalte 40 la sută îi vor reveni asociatului. Cu același raport a fost evaluată repartizarea valorică între fiecare asociat pentru executarea obiectului achiziției publice: 405 mii de euro (60%) și 270 mii de euro (40%).

Partea terță a ofertei celor două firme, firma franceză „Setec International” are în lista de activități „realizarea tuturor studiilor economice și tehnice, de mediu și peisagistice, supravegherea lucrărilor (supraveghere, urmărire și procese de recepție a lucrărilor), managementul de proiecte în domeniile transporturilor și dezvoltărilor urbane industriale, inclusiv drumuri și autostrăzi, linii de cale ferată, aeroporturi, porturi, precum și structuri inginerești (de exemplu, poduri etc.), transport public urban și clădiri aferente, toate activitățile de consiliere, instruire și asistență în contextul acestor obiecte de activitate, cu toate persoanele fizice, organismele publice, organismele cvasipublice sau entitățile private”, se arată în documentele anexate la oferta depusă la licitație.

Licitațiile Aeroportului

Anterior, pe 11 ma, reprezentanții Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău au anunțat relansarea procedurii de licitație publică pentru lucrările de reconstrucție a clădirii terminalului de pasageri. De această dată, valoarea estimată a lucrărilor este cu peste 9 milioane de lei mai mică.

„Proiectul prevede replanificarea parțială a spațiilor existente și extinderea acestora, în vederea modernizării infrastructurii aeroportuare și adaptării acesteia la fluxul tot mai mare de pasageri”, se menționează într-un comunicat.

Proiectul de modernizare va fi finanțat integral din veniturile proprii ale aeroportului, iar „lucrările sunt planificate etapizat, fără a afecta activitatea operațională curentă”, au precizat reprezentanții aeroportului.

ZdG a scris anterior despre cum, în 2025, la începutul lunii august, autoritățile au anunțat un „proiect ambițios și foarte necesar” – extinderea terminalului de pasageri de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, fiind comunicat și termenul de finalizare a lucrărilor – anul 2026.

Întrebat atunci despre certitudinea de încadrare în termenul anunțat, administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, a menționat că „o mare etapă din acest proiect a fost realizată” și că au rămas să fie elaborate „doar condițiile tehnice și anunțarea unei proceduri de achiziții pentru identificarea unui constructor. Probabil, nu a rămas așa de mult”.

Sfârșitul lunii martie 2026. Licitația privind „reconstruirea clădirii terminalului aeroportului”, despre care Spoială spunea pe 4 august 2025 că va fi „lansată în maxim două luni”, a fost publicată pe 29 octombrie 2025, iar peste câteva luni, pe 15 ianuarie 2026, a fost anulată. Motivele invocate – „ajustarea și completarea soluțiilor tehnice, arhitecturale și inginerești”, după o analiză tehnică a documentației proiectului.

Ulterior, aeroportul a desfășurat o altă licitație, dar nu pentru reconstrucția terminalului, ci pentru elaborarea unui „Master-Plan pentru Dezvoltarea activităților, teritoriilor și facilităților Aeroportului Internațional Chișinău”, adică un document general, care să prezinte inclusiv o viziune cu privire la detaliile tehnice pentru extinderea terminalului.