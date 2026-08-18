Autoritățile din sănătate și protecție socială anunță că instituie un grup de coordonare pentru „îmbunătățirea procesului de determinare a dizabilității”

Ministerul Sănătății (MS) și Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) au semnat marți, 18 august, un ordin privind instituirea Grupului de coordonare pentru asigurarea implementării măsurilor de îmbunătățire a procesului de determinare a gradului de dizabilitate.

„Grupul are scopul de a moderniza mecanismul actual și de a consolida evaluarea bazată atât pe diagnosticul medical, cât și pe nivelul de funcționare și necesitățile reale ale persoanei.

Acesta va examina cadrul normativ și metodologic și va propune îmbunătățirea acestuia, inclusiv revizuirea criteriilor de determinare a dizabilității și standardizarea componentei medicale a evaluării. O prioritate distinctă va fi revizuirea formularului medical nr. 088/e și digitalizarea circuitului acestuia, astfel încât informațiile necesare să poată fi transmise electronic pentru determinarea dizabilității. În paralel, vor fi identificate soluții pentru schimbul eficient de date și interoperabilitatea sistemelor informaționale ale instituțiilor implicate.

Revizuirea va urmări ca diagnosticul medical să rămână un element important, analizat împreună cu impactul afecțiunii asupra vieții persoanei, inclusiv asupra capacității de autoservire, mobilității, comunicării, activității profesionale, educației și participării sociale. Obiectivul este un proces de determinare a dizabilității mai clar, mai obiectiv și mai simplu pentru persoană, care să reducă transferul documentelor pe hârtie între instituții și să asigure o evaluare care reflectă exact situația reală a fiecărei persoane”, se spune într-un comunicat al MS.

Conform autorităților din sănătate, grupul de coordonare va reuni reprezentanți ai MS, MMPS, instituțiilor responsabile de determinarea dizabilității, specialiști din domeniul medical și alte autorități implicate în acest proces.