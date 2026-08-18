LIVE TEXT Evacuare obligatorie în patru localități din regiunea Harkiv: 142 de persoane, inclusiv șase copii, trebuie să plece. Război în Ucraina, ziua 1637

UPDATE 22:05 În cadrul unei ședințe a Consiliului de Apărare al regiunii Harkiv, s-a decis instituirea evacuării obligatorii din patru localități, notează Ukrinform.

„Extindem zona de evacuare obligatorie în raionul Bohoduhiv. Este vorba despre evacuarea obligatorie din patru localități din comunitatea Zolociv — orașul Kalînove și satele Ciornohlazivka, Karasivka și Mîronivka”, a anunțat Oleg Sinegubov, șeful Administrației militare regionale Harkiv.

El a menționat că, în Kalînove, Ciornohlazivka și Karasivka, a fost dispusă, de asemenea, evacuarea obligatorie a familiilor cu copii.

În total, 142 de persoane trebuie să părăsească aceste localități, dintre care șase copii și o persoană cu mobilitate redusă.

UPDATE 21:30 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat despre când ar putea fi semnat Acordul privind dronele cu Maxime Prévot, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Externe, Afacerilor Europene și Cooperării pentru Dezvoltare al Regatului Belgiei, notează presa ucraineană.

Potrivit șefului statului ucrainean, în cadrul întrevederii au fost discutate „practic toate domeniile cooperării bilaterale și multilaterale”.

„Belgia ne-a ajutat semnificativ în trecut la consolidarea aviației noastre de luptă și apreciem disponibilitatea sa de a continua să ne ofere sprijin. Mă aștept ca noi să putem pune în aplicare cele discutate și să avem o protecție mai bună împotriva atacurilor rusești. Ucraina este, de asemenea, pregătită să împărtășească experiența și expertiza sa și să sprijine partenerii care ne-au fost alături de la începutul războiului: echipele noastre lucrează în prezent la textul Acordului privind dronele și am discutat despre posibilele date pentru semnarea acestuia”, a declarat Zelenski.

UPDATE 19:07 Trei persoane au fost rănite, printre care un băiat de 11 ani, în urma unor atacuri rusești asupra orașului Kramatorsk.

„Pe 18 august, trupele ruse au efectuat patru lovituri aeriene asupra orașului Kramatorsk, folosind bombe „FAB-250”.

Una dintre bombe a lovit un bloc de locuințe. În urma atacului, în propriile locuințe au fost răniți un bărbat și o femeie, în vârstă de 71 și, respectiv, 84 de ani, precum și un băiat de 11 ani. Victimele au fost diagnosticate cu traumatisme provocate de explozii și schije, plăgi tăiate, excoriații și contuzii”, anunță Procuratura regională Donețk.

Conform autorităților militare ucrainene, au fost avariate patru blocuri de locuințe și trei autoturisme, fiind inițiată o anchetă într-un dosar penal privind comiterea unei crime de război (art. 438 alin. 1 din Codul penal al Ucrainei).

UPDATE 16:54 Președintele Volodimir Zelenski l-a nominalizat oficial, pe 18 august, pe ministrul interimar al Apărării, Evhen Hmara, fost ofițer de rang înalt al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), pentru a ocupa funcția de ministru cu drepturi depline, transmite The Kyiv Independent.

Zelenski l-a nominalizat, de asemenea, pe ministrul Afacerilor Externe, Andrii Sîbiha, care și-a exercitat atribuțiile în calitate de interimar după remanierea guvernamentală din iulie, pentru a prelua din nou oficial funcția, potrivit deputatului Iaroslav Jelezniak și altor parlamentari.

Decizia privind noul ministru al Apărării a fost urmărită îndeaproape, pentru că, potrivit publicației, demiterea fostului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, în timpul unei remanieri guvernamentale haotice a declanșat proteste la nivel național. Ambele nominalizări trebuie acum aprobate de parlament, care și-a reluat activitatea pe 18 august, după vacanța de vară.

Un oficial ucrainean a confirmat pentru Kyiv Independent că Zelenski i-a nominalizat pe Hmara și Sîbiha, dar a precizat că rămâne neclar când va avea loc votul final. Potrivit lui Jelezniak, voturile pentru confirmarea acestora ar urma să aibă loc pe 19 august.

Protestatarii s-au adunat din nou în apropierea clădirii parlamentului în cursul zilei de 18 august, cerând reinstalarea lui Fedorov — o măsură pe care președintele refuză să o ia. Fedorov era considerat unul dintre cei mai populari membri ai cabinetului, fiind apreciat pentru reformele sale și pentru eforturile de extindere a capacităților Ucrainei în domeniul dronelor.

Hmara este un veteran al SBU, care anterior a comandat Centrul de Operațiuni Speciale „Alpha” al instituției, coordonând campania Ucrainei de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei. De asemenea, el a condus operațiunea de eliberare a Insulei Șerpilor în 2022 și a fost numit șef interimar al instituției în ianuarie 2026, după ce Vasîl Maliuk a demisionat.

UPDATE 14:25 În regiunea Donețk, o persoană a fost rănită în urma bombardamentelor rusești, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

Rusia a lansat trei bombe aeriene asupra unui sector de locuințe private din Kramatorsk. La locul atacului au fost avariate 37 de case. În trei case și într-o anexă gospodărească au izbucnit incendii. Salvatorii au localizat incendiile, iar pompierii au stins incendiile izbucnite la automobile.

În Sloviansk, în urma unui atac rusesc, un centru comercial a luat foc. Incendiul, care s-a extins pe o suprafață de 1650 de metri pătrați, a fost localizat. În plus, a ars și o casă particulară.

„Din cauza riscului unor bombardamente repetate, salvatorii au fost nevoiți în repetate rânduri să-și întrerupă activitatea și să se adăpostească”, menționează Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

UPDATE 11:52 În această dimineață, 18 august, Rusia a lovit o intersecție aglomerată din Pecenihî, regiunea Harkov – un loc unde se află un oficiu poștal și magazine, iar în jur sunt doar clădiri rezidențiale, transmite Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

Până în acest moment, se știe despre zece persoane decedate și alte 17 persoane rănite. La locul unde au lovit două rachete rusești au luat foc o cafenea, o casă și un garaj aflat pe teritoriul unei gospodării private. De asemenea, au fost avariate un oficiu poștal, magazine, locuințe private și automobile.

Salvatorii au lichidat rapid toate focarele de incendiu. În prezent, la locul atacului continuă operațiunile de salvare și intervenție de urgență.

„Sunt stabilite toate circumstanțele. Vom răspunde cu siguranță acestui atac rusesc. Și este la fel de important ca partenerii noștri să completeze răspunsurile noastre cinetice justificate prin propriile măsuri de presiune asupra Rusiei și de sprijinire a Ucrainei”, a scris Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

UPDATE 08:45 Forțele ucrainene au lansat, în noaptea de 18 august, un atac de amploare cu drone asupra Moscovei și regiunea înconjurătoare, au relatat canale media rusești de pe Telegram, transmite The Kyiv Independent.

Un depozit Wildberries din apropierea Moscovei ar fi fost avariat, potrivit publicației de stat ruse Moscow 24, în timp ce Ucraina continuă să vizeze cel mai mare retailer online din Rusia.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 197 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii Moscova în timpul atacului, susținându-se că peste 600 de drone ar fi fost lansate asupra regiunii. Canalul ucrainean de monitorizare de pe Telegram Exilenova Plus a relatat că sistemele rusești de apărare antiaeriană au lovit o clădire rezidențială din orașul Pavlovski Posad, situat la aproximativ 67 de kilometri de Moscova, în timp ce încercau să doboare dronele. Un incendiu a fost observat pe acoperișul unei clădiri.

De asemenea, ar fi fost observat un incendiu izbucnind la o uzină de aluminiu din regiunea Moscova. Un al treilea incendiu a fost observat la o locuință din orașul Liuberțî, aflat imediat în afara limitelor administrative ale Moscovei.

Imagini filmate de locuitori din orașul Staraia Kupavna, situat la 23 de kilometri est de Moscova, arată, potrivit relatărilor, cetățeni ruși alergând și mașini deplasându-se în viteză pe străzi, în timp ce se aud explozii.

O mașină și o stație de transformare electrică au fost avariate în orașul Elektrostal, situat la 58 de kilometri est de Moscova, potrivit guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiov. Atacurile raportate vin după unul dintre cele mai ample atacuri ucrainene cu drone asupra regiunii Moscova din 16 august, care a avariat un depozit aparținând Wildberries, unul dintre cei mai mari retaileri online din Rusia.

Ministerul Apărării al Ucrainei a confirmat atacul asupra depozitului Wildberries, precizând că acesta este cea mai mare unitate de acest tip a companiei, având o suprafață de 250 de mii de metri pătrați.