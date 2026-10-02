VIDEO De ce plătim scump pentru gaze? Componența tarifului majorat. Sunt justificate salariile mari de la Energocom? Eugeniu Buzatu, director general Energocom, la Podcast ZdCe

Eugeniu Buzatu, directorul general al Energocom, explică în cadrul Podcast ZdCe motivele care au stat la baza solicitării de majorare a tarifului la gazele naturale, care a crescut de două ori în decurs de o lună. Buzatu argumentează că Energocom cumpără gaze pe piața liberă europeană, la prețuri indexate la bursa din Olanda (TTF), care s-au majorat semnificativ în ultima perioadă.

Buzatu a argumentat Energocom urmărește estimările privind prețurile la gazele naturale făcute de reviste de specialiate, care arătau că tendința era de diminuare, nu de creștere.

„Conform agențiilor media cu care noi colaborăm, companii de prognoze, se arăta că piața permanent va fi în scădere. În sens că dacă în luna iunie gazele erau aproximativ 40 de euro, ele arătau că în decembrie vor fi 30 de euro.Și acum, haideți să ne imaginăm: făceam achiziția cu 40 de euro pe SPOT, le achiziționam tot atunci, dar noi urma să le folosim în sezonul rece. Le transportam în Ucraina, le depozitam și după care le utilizam în sezonul de încălzire. Lucrul ăsta ne mai costa vreo 10-12 euro, tot exercițiul ăsta: transportul, înmagazinarea și aducerea înapoi în Republica Moldova. Deci, la cei 40 de euro mai adăugăm 10 euro, sunt 50. Iarăși, acum, dacă piața arăta că mergem în jos, nu era să fie aceeași întrebare? „De ce ai cumpărat dacă tu ai văzut că piața se duce în jos?”. Deci, e foarte acum ușor de vorbit în retrospectivă, adică ce a fost. E foarte greu de prognozat ce va fi, ori lucrul ăsta noi nu putem ști, pentru că o volatilitate foarte pronunțată a fost anul ăsta din considerentul conflictului din Orient. La un moment dat, piața se ducea în sus, după careva declarații cădea imediat în jos, după care pe un moment dat iarăși urca în sus”, a declarat Buzatu, la Podcast ZdCe.

Directorul Energocom răspunde la întrebarea de ce nu poate fi semnat un contract cu prețuri fixate, care este structura actuală a tarifului, de la ce companii au fost achiziționate gazele și dacă există riscul unei noi majorări până la finalul anului.

Referitor la declarația prim-ministrului Vasile Tofan despre intenția de a fi identificate contracte de furnizare a gazelor pe termen lung cu furnizori din țări precum Qatar, Azerbaidjan și Turkmenistan, directorul Energocom a spus că au existat discuții anterioare cu una din aceste țări pentru un eventual parteneriat, dar a subliniat că asemenea contracte, „în 99 la sută din cazuri, vor fi indexate la acea bursă din Olanda. Acum, pe piețe, contract de livrări de gaze la prețuri fixe nu beneficiază practic nicio țară”. Totodată achizițiile de gaze nu vor putea fi făcute din creditul de la BERD din care cumpără acum gaze Energocom, a mai spus Eugeniu Buzatu.

Întrebat dacă salariile și stimulentele financiare mari de la Energocom sunt justificate, Eugeniu Buzatu a răspuns:

„Da, eu consider că sunt justificate. Eu înțeleg, sunt absolut conștient că salariul mediu pe țară e aproximativ 17 mii de lei. Eu sunt conștient că sunt pensii mici, sunt conștient de lucrul ăsta. Dar remunerația pe care o are organul executiv, eu și colegii de la Energocom, este justificată din prisma riscurilor asumate, din prisma banilor pe care îi gestionăm, din prisma responsabilității pe care o avem și este un lucru deloc ușor, inclusiv și pe partea de energie electrică și pe gaze naturale”, a declarat Buzatu.

El mai explică de ce Energocom a achiziționat Valori Mobiliare de Stat (VMS), din ce resurse și dacă banii ar fi putut fi utilizați pentru a preveni majorarea tarifului pentru consumatorii finali, și de ce compania a decis să renunțe la sediul aflat în proprietatea unei companii controlate de Arcadie Topalo, care figurează într-un dosar penal pentru spălare de bani și evaziune fiscală, care a fost condamnat anterior pentru infracțiuni similare, abia după publicarea unei investigații a Ziarului de Gardă.