DOC O fostă vicepreședintă de judecătorie, condamnată la 8 ani și trei luni de închisoare pentru escrocherie și fals în declarații. Inculpata a fost anunțată în căutare acum 9 ani

Nelia Podlisnic, fosta magistrată și ex-vicepreședinta Judecătoriei Drochia, a fost condamnată la 8 ani și 3 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, într-un dosar de escrocherie și fals în declarații. Sentința a fost pronunțată pe 2 octombrie, la un an de la trimiterea dosarului în instanță și la 9 ani și șase luni de când inculpata a fost anunțată în căutare.

Conform sentinței consultate de Ziarul de Gardă, instanța a dispus aplicarea măsurii de arest preventiv în privința inculpatei și a menținut anunțarea în căutare a acesteia dispusă prin ordonanța procurorului din 7 martie 2017. Apărarea lui Podlisnic a solicitat achitarea inculpatei.

Cauza penală ajuns în instanța de judecată pe 29 septembrie 2025 și a fost repartizată spre examinare Elizavetei Buzu, judecătoare specializată în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe.

Potrivit unui comunicat al Judecătoriei Chișinău, inculpata, activând în funcția de judecător, în perioada martie 2014 – decembrie 2015, prin înșelăciune și abuz de încredere, a dobândit ilicit de la trei părți vătămate bunuri în valoare totală de 2,44 de milioane de lei, „sumă ce constituie proporții deosebit de mari”.

Totodată, conform instanței, în perioada 24 martie 2015 – 24 martie 2016, având obligația de a declara veniturile și proprietățile deținute, inculpata nu a reflectat mijloacele bănești obținute în perioada martie 2014 – decembrie 2015, deși cunoștea despre veniturile, datoriile și proprietățile de care dispunea.

„La examinarea cauzei, inculpata nu s-a prezentat, fiind anunțată în căutare. La etapa urmăririi penale, la demersul procurorului, a fost autorizată finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitei. În consecință, instanța a dispus examinarea cauzei penale în lipsa inculpatei, cauza fiind examinată în procedură generală.

Prin sentința pronunțată la 02 octombrie 2026, inculpata a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, art. 42 alin. (2) și art. 190 alin. (5) din Codul penal și i s-a aplicat pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 8 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru femei, precum și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții legate de înfăptuirea justiției sau de a exercita o activitate în sectorul justiției pe un termen de 5 ani.

Pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 30, art. 42 alin. (2) și art. 352¹ din Codul penal, inculpatei i-a fost aplicată pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 6 luni, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip deschis pentru femei, precum și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții legate de înfăptuirea justiției sau de a exercita o activitate în sectorul justiției pe un termen de 5 ani.

În baza art. 84 alin. (1) din Codul penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, instanța i-a stabilit inculpatei pedeapsa definitivă de 8 ani și 3 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru femei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții legate de înfăptuirea justiției sau de a exercita o activitate în sectorul justiției pe un termen de 5 ani.

Termenul executării pedepsei urmează a fi calculat din momentul reținerii inculpatei”, mai menționează instanța.

Totodată, Judecătoria Chișinău a admis acțiunile civile înaintate de părțile vătămate privind încasarea prejudiciului material și moral de la inculpată și a dispus menținerea sechestrului aplicat asupra bunurilor imobile până la rămânerea definitivă a sentinței.

Potrivit sentinței, unul dintre apărătorii inculpatei, Silviu Burlacu, a solicitat achitarea lui Podlisnic, susținând că „elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 190 din Codul penal, în special intenția de inducere în eroare și însușire frauduloasă a banilor, nu au fost demonstrate”. Totodată, acesta a solicitat respingerea acțiunilor civile.

„(…) Avocatul a susținut că, în prezenta cauză, statutul inculpatei Podlisnic Nelia, care a activat în calitate de judecător, a avut un rol determinant în ajungerea cauzei în fața instanței penale, apreciind că, în cazul unei persoane fără această calitate, situația ar fi fost soluționată pe cale civilă (…). Cu privire la acuzația de escrocherie, apărarea a susținut că nu a fost demonstrată intenția inițială a inculpatei de a însuși banii fără intenția de a-i restitui. În acest sens, a fost invocată existența recipiselor, contractelor de împrumut și a hotărârilor judecătorești valabile, care confirmă existența unor raporturi juridice civile. Potrivit apărării, dacă aceste acte ar fi fost considerate obținute prin înșelăciune, problema urma să fie soluționată inclusiv prin contestarea valabilității acestora în procedura corespunzătoare, însă existența lor nu a fost infirmată (…)”, se menționează în sentință.

Alexandru Bot, un alt apărător al inculpatei, a susținut poziția primului avocat și a solicitat achitarea acesteia.

„În primul rând, apărarea a invocat prescripția răspunderii penale pentru infracțiunea prevăzută de art. 325¹ din Codul penal, arătând că, chiar în ipoteza reținerii existenței faptei, termenul de prescripție a expirat, astfel încât aplicarea unei pedepse în prezent nu mai este posibilă.

Cu referire la acuzațiile de escrocherie, apărarea a susținut că raporturile dintre inculpată și persoanele vătămate au avut, în esență, caracter civil, fiind vorba despre împrumuturi de bani, confirmate prin recipise, contracte autentificate notarial și garantate, în unele cazuri, prin ipoteci (…)”, se mai arată în hotărâre.

Sentința este cu drept de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Centru.

Nelia Podlisnic a fost numită în funcția de judecătoare în 2001, iar ultima declarație de avere a depus-o în martie 2016.

Conform unei decizii anterioare a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), autorii sesizării au invocat că Nelia Podlisnic a împrumutat de la Tatiana Morcov suma de 35 000 de euro, 20 000 de euro (contract) şi 40 000 de lei, de la Nicoleta Mațco – 150 000 de lei și 3000 de euro și de la Eugenia Crohmaliuc – suma de 913 000 de lei și 6900 de euro cu întocmirea recipiselor sau contractelor de împrumut (persoane care au înaintat acțiuni civile în acest dosar, n.r.).

Prin hotărârea din 27 ianuarie 2017, Colegiul disciplinar de pe lângă CSM a constatat abatere disciplinară în acțiunile ex-judecătoarei Nelia Podlisnic și a aplicat sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 6 alin (1) lit. d) – eliberarea din funcția de judecător cu încetarea de drept a împuternicirilor judecătorului.