Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când SUA vor îndeplini condițiile unui acord interimar, avertizează Iranul

Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când SUA vor îndeplini condițiile unui acord interimar semnat cu Iranul în iunie, a declarat marți, 18 august, principalul negociator iranian Mohammad Baqer Qalibaf, notează agenția britanică de știri Reuters.

Printre aceste condiții se numără ridicarea de către SUA a blocadei porturilor iraniene, eliminarea sancțiunilor asupra petrolului, deblocarea activelor iraniene înghețate și încetarea amenințărilor și operațiunilor militare pe toate fronturile, a declarat Qalibaf în Parlament.

Memorandumul de înțelegere, încheiat pe 17 iunie, s-a destrămat rapid din cauza unei dispute privind controlul asupra Strâmtorii Ormuz, calea navigabilă îngustă prin care, înainte de război, tranzita o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 7 iulie că acordul este „încheiat”, iar o săptămână mai târziu, Ministerul iranian de Externe a declarat că acesta este „suspendat”.

În baza memorandumului, Iranul și SUA se angajaseră să negocieze un acord final – care urma să acopere chestiuni mai ample, precum soarta programului nuclear al Iranului — în cel mult 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii perioadei prin acord reciproc.

Un înalt oficial iranian a declarat luni pentru Reuters că Iranul va trece acum la o poziție „complet ofensivă”, pe fondul blocării eforturilor diplomatice de a ajunge la o încetare permanentă a conflictului.