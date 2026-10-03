Podul de Nord de la Kiev distrus în această dimineață de forțele ruse

Forțele ruse au lovit sâmbătă un pod important din Kiev, Podul de Nord, la doar câteva zile după atacul asupra Podului de Sud, a anunțat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, informează AFP.

Potrivit primarului, asfaltul și cablurile de troleibuz au fost deteriorate pe pod, care a fost închis traficului în sensul de pe malul stâng al Niprului.

Acesta este al doilea pod major din Kiev atacat în ultimele zile. Joi și vineri, Podul de Sud a fost lovit de drone rusești, ceea ce a dus la închiderea sa și la blocaje masive în metropola străbătută de Nipru.

De la începutul invaziei rusești din 2022, Kievul se teme de atacuri asupra celor opt poduri rutiere și feroviare principale ale sale, infrastructură esențială pentru logistica capitalei.

Traficul pe alte două poduri majore, Paton și Metro, a fost, de asemenea, restricționat de primărie vineri, chiar dacă nu au fost raportate atacuri împotriva acestor structuri. Jurnaliștii AFP au observat, de asemenea, restricții temporare pe un al patrulea pod, Darnițki, sâmbătă dimineață.