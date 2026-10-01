LIVE TEXT UE și Ucraina au identificat soluții pentru finanțarea bugetului ucrainean pentru 2026. Război în Ucraina, ziua 1681

UPDATE 21:14 Uniunea Europeană și Ucraina au identificat modalități de acoperire a necesităților bugetare și de apărare ale Ucrainei pentru anul 2026 și au stabilit pașii necesari pentru ca finanțarea să fie acordată la timp, potrivit unei declarații comune a Comisiei Europene și a Ucrainei, publicată pe 1 octombrie.

„Prin eforturi comune coordonate, am identificat mijloacele pentru a acoperi necesitățile bugetare și de apărare ale Ucrainei pentru 2026. Am reconfirmat, de asemenea, pașii necesari pentru a asigura acordarea la timp a acestora”, se arată în declarație.

UE și Ucraina au convenit, de asemenea, să avanseze rapid în acordarea unui împrumut de sprijin în valoare de 45 de miliarde de euro pentru 2027, sub rezerva condițiilor stabilite.

Părțile au anunțat că vor începe și identificarea necesităților suplimentare ale Ucrainei în domeniul bugetar și al apărării. Totodată, acestea au subliniat că și ceilalți parteneri trebuie să-și respecte angajamentele financiare și să-și intensifice eforturile.

UPDATE 19:47 O dronă rusească a lovit, pe 30 septembrie, teritoriul Institutului de Cercetări Nucleare din Kiev, unde se află reactorul nuclear de cercetare VVR-M, a anunțat pe 1 octombrie Inspectoratul de Stat pentru Reglementare Nucleară din Ucraina. Atacul a avut loc în jurul orei 18:18 și a provocat un incendiu, care a fost stins rapid. Nu au fost raportate victime.

Potrivit autorității ucrainene, reactorul VVR-M și sistemele importante pentru siguranța acestuia nu au fost afectate. De asemenea, nu au fost înregistrate modificări ale nivelului de radiații, acesta menținându-se în limitele fondului natural, între 0,16 și 0,20 de microsievert pe oră.

Reactorul este oprit din februarie 2022, când combustibilul din zona activă a fost descărcat complet pentru reducerea riscurilor radiologice. În prezent, instalația este utilizată doar pentru lucrări de întreținere a sistemelor importante pentru siguranță.

Institutul de Cercetări Nucleare face parte din Academia Națională de Științe a Ucrainei și desfășoară cercetări în domeniul fizicii nucleare, energiei atomice și radioecologiei.

Inspectoratul ucrainean pentru reglementare nucleară a calificat atacul drept unul asupra unei instalații nucleare pașnice, utilizată exclusiv în scopuri științifice și de cercetare.

UPDATE 17:16 Forțele ruse au pierdut aproximativ 46230 de militari în septembrie, cel mai mare număr de pierderi într-o singură lună înregistrat de Ucraina în 2026, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat la 1 octombrie.

Cifra pentru septembrie depășește maximele înregistrate în lunile de vară: 42860 de militari în iulie și 42020 în august. Potrivit datelor prezentate de Statul Major ucrainean, pierderile lunare estimate ale armatei ruse au crescut de la 31710 în ianuarie la 46.230 în septembrie, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 46%.

„Această dinamică demonstrează incapacitatea totală a conducerii militare a forțelor de ocupație de a-și atinge obiectivele, precum și creșterea preciziei și eficienței loviturilor unităților ucrainene”, a transmis Statul Major ucrainean.

În ianuarie, ministrul ucrainean al Apărării de atunci, Mihailo Fedorov, declara că Ucraina își propune să provoace 50 de mii de pierderi în rândul militarilor ruși lunar, argumentând că un asemenea nivel ar putea afecta capacitatea Moscovei de a continua războiul.

Potrivit Statului Major ucrainean, în decembrie 2025 pierderile de personal ale armatei ruse au depășit pentru prima dată într-o lună numărul militarilor recrutați de Moscova.

UPDATE 13:15 Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 38 au fost rănite în atacurile rusești din Ucraina din ultima zi, au anunțat autoritățile locale pe 1 octombrie, transmite The Kyiv Indepedent.

Forțele Aeriene au declarat că Rusia a atacat Ucraina cu 107 drone, inclusiv drone de tip Shahed, drone Gerbera și momeli. Șaizeci și trei dintre drone erau cu reacție.

Apărarea aeriană ucraineană a doborât sau suprimat 87 de drone până la ora 8:00, ora locală, a declarat Forțele Aeriene. Atacuri au fost înregistrate în 11 locații, în timp ce resturi de la dronele doborâte au căzut în patru locații.

Atacul era încă în desfășurare la momentul raportării, potrivit Forțelor Aeriene.

În regiunea Sumî, două persoane au fost ucise și cel puțin alte 17 au fost rănite în atacuri rusești, au declarat autoritățile locale . Doi bărbați, în vârstă de 40 și 64 de ani, au fost uciși într-un atac cu mortiere.

În regiunea Dnipropetrovsk, două persoane au fost ucise și una a fost rănită în atacuri rusești, au declarat autoritățile locale. Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost ucis în Dnipro, în timp ce un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost rănit în atacuri asupra districtului Nikopol. Drone rusești au lovit, de asemenea, districtul Nikopol de peste 10 ori, ucigând un bărbat în vârstă de 44 de ani.

În regiunea Mîkolaiv, un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost ucis într-un atac cu drone rusești asupra comunității Vesnianske, au declarat autoritățile locale.

În regiunea Herson, o persoană a fost ucisă, iar alte patru au fost rănite în atacuri rusești, au declarat autoritățile locale .

În regiunea Harkiv, opt persoane au fost rănite în atacuri rusești, a declarat guvernatorul Oleh Sîniehubov .

În regiunea Donețk, cinci persoane au fost rănite în atacuri rusești, au declarat autoritățile locale. Două persoane au fost rănite în Sloviansk și trei în Kramatorsk.

În regiunea Odesa, o persoană a fost rănită după ce un atac rusesc a lovit un centru de afaceri din Odesa, a anunțat Serviciul de Urgență de Stat (DSNS). Atacul a deteriorat acoperișurile și fațadele a două clădiri, a spart ferestre, a distrus parțial pereții de la etajul cinci și a declanșat un incendiu.

La Kiev, un bărbat a fost rănit într-un atac rusesc, a anunțat Serviciul de Urgență de Stat (DSNS). Incendii au izbucnit într-o clădire rezidențială din districtul Solomianskîi și într-un depozit din districtul Obolonskîi. Mai multe mașini parcate au luat, de asemenea, foc.

În regiunea Rivne, o femeie a fost rănită într-un atac rusesc, a declarat guvernatorul Oleksandr Koval. Ea a fost spitalizată cu răni la umeri și față, în timp ce casa ei a fost avariată.

UPDATE 11:20 În regiunea Sumî, forțele ruse au lovit un centru comercial. Salvatorii au lichidat incendiul de proporții.

Ieri, până târziu în noapte, angajații Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei au intervenit la locul atacului lansat dimineața de forțele ruse asupra unui centru comercial din raionul Romnî.

Pentru stingerea incendiului a fost utilizată tehnică robotizată specială a Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Din cauza riscului unor atacuri repetate, salvatorii au întrerupt de mai multe ori lucrările și s-au retras într-un loc sigur.

La fața locului au intervenit și ofițeri de salvare ai comunității.

Toate focarele de incendiu au fost lichidate.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime.

UPDATE 10:30 În noaptea de 1 octombrie, începând cu ora 18:00 pe 30 septembrie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 107 drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone-imitatoare de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Oriol, Millerovo, Breansk, Șatalovo – Federația Rusă, precum și din teritoriile ocupate temporar ale regiunii Donețk și Crimeei – Hvardiiske.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 87 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian inamice în 11 locații, precum și căderea dronelor doborâte (a fragmentelor acestora) în alte 4 locații.

UPDATE 9:30 Odesa: Rusia a lovit un centru de afaceri. O persoană a fost rănită, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma atacului, au fost avariate acoperișul și fațada a două clădiri ale centrului de afaceri. Explozia a spart geamurile, iar pereții de la etajul cinci au fost parțial distruși. A izbucnit un incendiu.

Salvatorii au lichidat incendiul și au prevenit extinderea flăcărilor.

În urma atacului, o persoană a fost rănită.

La intervenție au fost mobilizați peste 20 de salvatori ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS).

UPDATE 8:10 Un bărbat a fost rănit în urma atacului rusesc asupra regiunii Kiev din noaptea de 1 octombrie.

Cartierul Solomianski: în urma atacului, a izbucnit un incendiu într-o încăpere de la primul etaj al unui bloc de locuințe cu 16 etaje. De asemenea, au fost cuprinse de flăcări mai multe mașini parcate. Incendiul a fost lichidat pe o suprafață de 80 de metri pătrați.

Cartierul Obolonski: a izbucnit un incendiu de proporții într-o clădire cu spații de depozitare. Incendiul a fost lichidat. O persoană rănită a fost preluată de medici.