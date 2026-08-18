Săptămâna trecută, în R. Moldova au fost înregistrate peste 500 de cazuri de boli diareice acute

În perioada 10 – 16 august, în R. Moldova au fost înregistrate 509 cazuri de boli diareice acute, majoritatea la copii (57%), fiind în descreștere cu 9,6% față de săptămâna precedentă, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) printr-un comunicat.

Cele mai ridicate niveluri ale morbidității au fost înregistrate în municipiul Chișinău – 30,4 cazuri, municipiul Bălți – 24,6, raionul Călărași – 17,7 cazuri și Anenii Noi – 17,3 cazuri la 100 mii de locuitori, subliniază autoritățile din sănătate.

„În perioada 10 – 16 august 2026, din obiectele mediului înconjurător au fost colectate 43 de probe, în 14 dintre acestea fiind depistat vibrionul NAG (V. cholerae non-O1/non-O139), vibrionul neholerigen, care nu are capacitatea de a provoca holera, dar poate cauza boli diareice acute. Detectarea acestuia este un indicator obișnuit de monitorizare a calității apelor de suprafață în sezonul cald.

Datele monitorizării includ informații raportate din 44 de teritorii administrative, inclusiv din partea de est a țării”, menționează ANSP.

Anual, în perioada lunilor mai – septembrie, ANSP susține că monitorizează săptămânal evoluția procesului epidemic la boli diareice acute „în scopul depistării precoce a semnelor de agravare a situației epidemiologice, atât în rândul populației, cât și în obiectivele mediului ambiant (râuri, lacuri, iazuri etc.)”.