Rusia recunoaște că prioritatea sa este întreruperea livrărilor de armament și combustibil către Ucraina prin Marea Neagră

Rusia vrea să blocheze complet livrările de armament și combustibil către armata ucraineană prin Marea Neagră, a anunțat vineri Kremlinul, relatează Reuters, citat de agerpres.ro.

„E foarte important pentru noi să oprim complet livrările pe cale maritimă către Ucraina de echipamente militare, muniție, combustibil pentru forțele armate ucrainene, acțiuni care sunt în curs de desfășurare și vor continua”, a declarat pentru presă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după ce Rusia a respins în repetate rânduri ideea unei încetări limitate a atacurilor în Marea Neagră, zonă în care ambele părți și-au intensificat loviturile asupra navelor, porturilor și terminalelor energetice.

Pe de altă parte, autoritățile ucrainene au anunțat, pe 2 octombrie, că atacurile rusești s-au soldat cu un mort și doi răniți la Kiev și au dus la închiderea a două poduri peste fluviul Nipru.

Drone rusești au lovit joi o școală din Kiev și podul Sud peste Nipru, provocând incendii în capitală, au anunțat autoritățile.

Circulația pe podul Sud și pe podul Paton a fost oprită, fiind impuse restricții parțiale pe podul Metro, iar un incendiu a izbucnit la etajele superioare ale unui bloc din Kiev, au precizat vineri oficiali pe Telegram.

Ministerul Apărării rus a anunțat pe Telegram că dronele sale au lovit un pod peste Nipru din Kiev, o centrală electrică din regiune, portul Ismail de lângă Odesa și o navă de transport marfă, susținând că toate erau utilizate în scopuri militare.

În Rusia, drone ucrainene au vizat instalații industriale în orașul Volgograd, unde se află o mare rafinărie de petrol, provocând un incendiu și rănind o persoană după ce au lovit un bloc, a declarat un guvernator.

Atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor din Rusia, unul dintre principalii producători mondiali de petrol, au costat Rusia 1% din produsul său intern brut, a declarat Vladimir Putin, în timp ce oamenii formau cozi lungi pentru a-și alimenta mașinile ca urmare a pagubelor produse de atacurile ucrainene.