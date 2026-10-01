Comisia Europeană condamnă „retorica nucleară iresponsabilă” a Rusiei. NATO spune că nu reprezintă o amenințare pentru Moscova

Comisia Europeană a condamnat joi ceea ce a calificat drept „retorică nucleară iresponsabilă” a Rusiei, după ce NATO a confirmat că Moscova i-a transmis Alianței un mesaj în care avertiza asupra posibilității utilizării forței militare, inclusiv a armelor nucleare, în cazul în care teritoriul rus ar fi amenințat.

„Condamnăm retorica nucleară iresponsabilă a Rusiei. Uniunea Europeană nu va ceda în fața amenințărilor Rusiei și nu va contribui la amplificarea tacticilor de intimidare ale Moscovei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru politică externă și de securitate, Christian Wigand.

Potrivit acestuia, Comisia Europeană nu a primit direct mesajul transmis de Moscova, însă a salutat reacția NATO. Bruxelles-ul menține o colaborare strânsă cu Alianța Nord-Atlantică în ceea ce privește aceste amenințări, a precizat Wigand.

NATO a confirmat că a răspuns Moscovei că Alianța este una defensivă și că activitățile sau exercițiile sale nu reprezintă un risc pentru teritoriul Rusiei.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a declarat că utilizarea de către Rusia a „tacticilor hibride” reprezintă, în opinia Alianței, un „semn de disperare”. Ea a subliniat că astfel de acțiuni nu vor împiedica statele membre NATO să continue sprijinul acordat Ucrainei.

„Condamnăm în mod ferm amenințarea cu folosirea forței, inclusiv orice retorică nucleară iresponsabilă”, a declarat Allison Hart.

Reprezentanta NATO a reiterat totodată apelul aliaților către Moscova de a pune capăt războiului din Ucraina.

Anterior, Rusia a transmis NATO o notă diplomatică secretă prin care avertizează că este pregătită să recurgă la arme nucleare dacă Alianța Nord-Atlantică va încerca să blocheze regiunea Kaliningrad.