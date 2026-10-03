Cinci drone au căzut și au explodat în patru raioane

Cinci drone au survolat spațiul aerian al R. Moldova în această dimineață, între 7:45 și 8:00, anunță Sistemul național integrat de monitorizare. Fragmente ale aparatelor au fost găsite în patru raioane, iar la Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă, acestea au provocat un incendiu de vegetație și pagube materiale.

La ora 07:50, Poliția din Căușeni a fost sesizată despre producerea unei explozii în extravilanul orașului Căușeni, unde a fost observat fum dens. Ajunși la fața locului, oamenii legii au depistat fragmente ale unei drone, în apropierea satului Constantinovca, raionul Căușeni, unde, în urma deflagrației a izbucnit un incendiu de vegetație.

Sistemul național integrat de monitorizare informează că spațiul aerian este în continuare supravegheat. Serviciul Operații Aeriene monitorizează situația în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Totodată, au fost auzite mai multe explozii, în extravilanele satelor Crocmaz, Ștefan Vodă, Delacau, Puhăceni, Anenii Noi, Bozieni, Hîncești, precum și în Dubovca, Constantinovca, Căușeni.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii, iar echipele de poliție și ale Armatei Naționale se deplasează la fața locului pentru a cerceta incidentele.

De la începutul războiului din Ucraina, peste 85 de drone și rachete rusești au survolat ilegal spațiul aerian al R. Moldova.