R. Moldova a obținut dreptul de a exporta ouă pentru incubare în Ucraina. Decizia a fost luată în urma unei misiuni de audit, realizate de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, privind măsurile sanitar-veterinare aplicate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în sectorul avicol.

În baza rezultatelor auditului și a confirmării respectării cerințelor sanitar-veterinare și de trasabilitate, aplicabile comerțului internațional, trei operatori economici din R. Moldova au fost listați să exporte ouă pentru incubare pe piața ucraineană.

„Decizia confirmă eficiența sistemului național de control și capacitatea producătorilor autohtoni de a respecta cerințele partenerilor externi. Accesul pe piața ucraineană creează noi oportunități pentru sectorul avicol. Astfel, va contribui la creșterea exporturilor, diversificarea piețelor de desfacere și consolidarea competitivității producătorilor moldoveni”, notează ANSA. În luna ianuarie, ANSA a anunțat despre suspendarea temporară a importurilor de carne de pasăre din Ucraina, precum și produsele derivate din aceasta. Instituția a precizat că măsura a fost adoptată „în baza principiului precauției”, după depistarea metronidazolului în loturi de furaje importate din Ucraina, ceea ce a determinat nimicirea a circa 110 mii de păsări.

În mai, reprezentanții R. Moldova și ai Ucrainei au anunțat că au stabilit un algoritm „clar și predictibil” pentru reluarea importurilor de hrană pentru animale, carne de pasăre și produse din carne de pasăre.