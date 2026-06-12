În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 22 de cazuri de fraudă telefonică: prejudicii de peste 3 milioane de lei

În ultimele 24 de ore, oamenii legii au înregistrat 22 de cazuri de fraudă telefonică, cu un prejudiciu total de peste 3 milioane de lei. Dintre acestea, un caz s-a produs ieri, iar celelalte au avut loc în zilele precedente, fiind raportate ulterior de victime, a precizat vineri, 12 iunie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Totodată, 284 de tentative de escrocherie au fost prevenite, datorită vigilenței cetățenilor.

Cel mai mare prejudiciu a depășit 900 de mii de lei. O femeie de 58 de ani din raionul Telenești, indusă în eroare de escroci, a contractat un credit bancar și și-a folosit economiile, transferând banii în cinci tranșe, în Chișinău, în perioada 4 – 9 iunie. Cazul a fost sesizat Poliției pe 11 iunie.

Potrivit IGP, escrocii continuă să folosească metode de inginerie socială, manipulând victimele:

să transfere bani;

să divulge date personale sau bancare;

să contracteze credite.

IGP îndeamnă cetățenii să nu transfere bani la indicațiile unor persoane necunoscute.