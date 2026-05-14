Moldova și Ucraina pregătesc reluarea importurilor de carne de pasăre. Au fost semnate noi certificate sanitar-veterinare pentru carne de pasăre și furaje

Ieri, 13 mai, reprezentanții R. Moldova și ai Ucrainei au stabilit un algoritm „clar și predictibil” pentru reluarea importurilor de hrană pentru animale, carne de pasăre și produse din carne de pasăre, „proces care se va desfășura într-un climat de înalte garanții sanitar-veterinare, asumate de către autoritatea competentă din Ucraina”, se arată în comunicatul de presă emis de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Astfel, în cadrul întrevederii, au fost parafate noi modele de certificate sanitar-veterinare pentru hrana pentru animale și carnea de pasăre, care au fost riguros revizuite și aliniate la cele mai recente standarde internaționale și la legislația Uniunii Europene, scrie ANSA. Potrivit Agenției, noile modele de certificate garantează respectarea strictă a cerințelor sanitar-veterinare și de siguranță, oferind un grad sporit de protecție a sănătății consumatorilor și a efectivelor de animale.

„Actualizarea certificatelor veterinare pentru carnea de pasăre și furaje reprezintă un pas concret întru armonizarea cerințelor Republicii Moldova cu cadrul legal al Uniunii Europene. Este o măsură care nu doar facilitează comerțul, dar și oferă premise solide pentru ca sănătatea publică și siguranța alimentară să rămână priorități absolute în relațiile comerciale bilaterale. Apreciem înalt cooperarea cu autoritatea competentă din Ucraina și vom continua eforturile de protecție a sănătății consumatorilor și de dezvoltare a noi oportunități pentru mediul de afaceri atât din R. Moldova, cât și din țara vecină”, a declarat directorul ANSA, Radu Musteața, care a condus delegația Agenției în cadrul vizitei de lucru în orașul ucrainean Vinnița.

Reprezentanții ANSA au avut întrevederi cu reprezentanții Serviciului de Stat pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorului din Ucraina, condusă de șeful Serviciului Serhii Tkachuk, cu participarea ambasadorul R. Moldova în Ucraina, Victor Chirila.

Cauzele suspendării temporare a importurilor din Ucraina

Pe 26 ianuarie, ANSA a anunțat despre suspendarea temporară a importurilor de carne de pasăre din Ucraina, precum și produsele derivate din aceasta. Instituția a precizat că măsura a fost adoptată „în baza principiului precauției”, după depistarea metronidazolului în loturi de furaje importate din Ucraina, ceea ce a determinat nimicirea a circa 110 mii de păsări.

ANSA a evidențiat atunci următoarele neconformități:

Planul de monitorizare a reziduurilor, prezentat de autoritatea competentă din Ucraina, este inferior celui aplicat în R. Moldova. Testarea substanțelor interzise, inclusiv a metronidazolului, se realizează doar în mușchi, fără a include serul sangvin. „Potrivit studiilor științifice și a ghidurilor europene de referință, metronidazolul se degradează rapid în țesutul muscular, dar rămâne stabil în ser și ouă, fapt care limitează capacitatea controalelor la import de a garanta lipsa utilizării substanțelor interzise”, a precizat ANSA. Deși legislația ucraineană interzice utilizarea metronidazolului, investigațiile ANSA au relevat că „substanța este disponibilă pe piață”. „Medicamentele de uz veterinar pe bază de metronidazol sunt comercializate și incluse în cataloagele de produse ale unor companii producătoare de medicamente veterinare din Ucraina”, a stabilit ANSA. Monitorizarea de către ANSA a platformelor de comerț electronic a evidențiat „existența unui număr semnificativ de produse care conțin metronidazol, comercializate fără prescripție, inclusiv în ambalaje de capacitate mare, fără un control adecvat asupra utilizării acestora la animalele destinate consumului uman”.

De ce este periculos consumul produselor alimentare provenite de la animalele depistate cu metronidazol?

„Pericolul generat de consumul produselor alimentare provenite de la animalele respective este evident”, aspect menționat și în Standardul International Codex Alimentarius al FAO, precum și în raportul Agenției Europene a Medicamentelor, documente care evidențiază îngrijorări majore legate de siguranța acestei substanțe, în special efectele legate de: