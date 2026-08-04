Spitalul Clinic Bălți are un nou director interimar. Ministrul Sănătății a avut o întrevedere cu echipa managerială și personalul spitalului

Spitalul Clinic Bălți are un director interimar – Ludmila Capcelea. Ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, a efectuat o vizită de lucru la spital marți, 4 august, în cadrul căreia a prezentat colectivului noua conducere. Potrivit Ministerului Sănătății, de asemenea, au fost stabilite principalele priorități pentru „asigurarea stabilității instituției, îmbunătățirea managementului și consolidarea colaborării în cadrul colectivului”.

În cadrul vizitei, ministrul Alexandru Gasnaș a avut o întrevedere cu echipa managerială și personalul spitalului.

„Spitalul Clinic Bălți are un rol strategic în sistemul de sănătate, fiind cea mai importantă instituție medicală din regiunea de nord a țării. Ministerul Sănătății va sprijini măsurile necesare pentru stabilizarea activității instituției, îmbunătățirea proceselor administrative și consolidarea unei culturi organizaționale bazate pe responsabilitate și interesul pacientului”, a declarat ministrul Alexandru Gasnaș.

Mai mult, MS precizează că au fost analizate aspecte privind organizarea serviciilor medicale, administrarea resurselor umane și necesitățile de infrastructură. Aceste domenii vor fi evaluate inclusiv în cadrul controlului tematic dispus de Ministerul Sănătății.

„Mandatul directorului interimar este de a stabiliza activitatea instituției, de a evalua procesele interne, de a îmbunătăți comunicarea cu angajații și de a propune măsuri concrete pentru buna funcționare a spitalului. Ludmila Capcelea are experiență în managementul instituțiilor medicale. Anterior, a exercitat funcțiile de vicedirector medical și director al Spitalului Raional Florești”, mai comunică MS.

La începutul lunii iulie curent, Vladimir Pascaru a preluat funcția de director interimar al IMSP Spitalul Clinic Bălți, după ce detașarea lui Iurie Osoianu la conducerea instituției a încetat, iar acesta a revenit la Spitalul Raional Fălești.

Decizia a fost luată în urma vizitei ministrului Sănătății de atunci, Emil Ceban, la spital pe 9 iulie, după apariția în spațiul public a unor imagini cu starea precară a blocului alimentar.