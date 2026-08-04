Deficit de energie în această seară. Moldelectrica va utiliza mecanismele de energie de avarie: „Cetățenii sunt îndemnați să ia măsuri de pregătire pentru eventuale întreruperi temporare ale energiei electrice”

În această seară, în intervalul de consum 21:00 – 23:00, sistemul electroenergetic al R.Moldova se va confrunta cu un deficit de energie electrică, a anunțat marți, 4 august, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC).

Astfel, pentru ora 21:00 – 22:00 este prognozat un deficit în regim comercial de aproximativ 74 MWh, iar pentru ora 22:00 – 23:00 – 56 MWh.

„Întreaga regiune se confruntă cu efectele valului de caniculă. Consumul de energie electrică a crescut considerabil, în timp ce producția este afectată și de condițiile meteorologice. Debitul foarte scăzut al Dunării reduce capacitatea mai multor centrale electrice de a funcționa la parametri normali, deoarece apa este esențială pentru răcirea instalațiilor. R. Moldova face parte din piața regională de energie și depinde de importuri, astfel încât atunci când există un deficit în regiune, acesta influențează și cantitățile de energie pe care le putem procura”, a argumnetat Centrul.

Până la închiderea piețelor de energie, autoritățile și operatorii sistemului au întreprins toate demersurile posibile pentru procurarea energiei necesare. Astfel, Moldelectrica va utiliza mecanismele de energie de avarie pentru a menține funcționarea stabilă a sistemului electroenergetic.

Potrivit CNMC, autoritățile depun toate eforturile pentru a asigura energia necesară R. Moldova și va utiliza inclusiv mecanismele de energie de avarie pentru menținerea stabilității sistemului.

Totuși, în această seară, reducerea voluntară a consumului de către fiecare cetățean poate face diferența. „Împreună putem reduce presiunea asupra sistemului și limita necesitatea unor măsuri suplimentare care pot fi și mai costisitoare.”

Cum pot contribui cetățenii (21:00-23:00):

stingeți luminile și aparatele electrice pe care nu le utilizați; amânați folosirea mașinilor de spălat, uscătoarelor, cuptoarelor electrice și a altor electrocasnice cu consum ridicat; limitați utilizarea aparatelor de aer condiționat la strictul necesar; dacă este posibil, evitați utilizarea ascensoarelor.

De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să ia măsuri minime de pregătire pentru eventuale întreruperi temporare ale energiei electrice, inclusiv asigurarea surselor alternative de iluminat, încărcarea dispozitivelor mobile și evitarea utilizării echipamentelor electrice în așa condiții de risc.

Prin Decizia CNMC din 3 august 2026, au fost aprobate măsuri de reducere a consumului de energie electrică, aplicabile administratorilor clădirilor publice și ai spațiilor comerciale; întreprinderilor cu procese de producție energofage; operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare; autorităților publice centrale și locale; precum și administratorilor blocurilor locative și ai clădirilor dotate cu ascensoare.