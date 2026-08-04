CEC propune Curții Constituționale validarea mandatului de deputat pentru Victor Mătrăgună, după demisia Victoriei Belous

Victor Mătrăgună va lua locul deputatei PAS Victoria Belous în Parlamentul R. Moldova, după ce aceasta a renunțat la fotoliu pentru funcția de ministră a Finanțelor. Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act de demisia deputatei PAS și va propune Curții Constituționale validarea mandatului noului deputat, a anunțat Comisia în urma ședinței din 4 august.

„Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de vacanța unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Vacanța mandatului a survenit urmare a cererii de demisie depusă de Belous Victoria. Comisia va propune Curții Constituționale de a declara ales și de a valida mandatul de deputat al candidatului supleant Mătrăgună Victor de pe lista aceluiași partid”, anunță CEC.

Potrivit PAS, Victor Mătrăgună este în prezent șef al Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat. Acesta este jurist de profesie și are experiență profesională în calitate de antreprenor și consilier local.

Victoria Belous a devenit ministra Finanțelor în Guvernul Tofan, iar anterior a mai ocupat această funcție în Guvernul Recean, în perioada iulie 2024 – noiembrie 2025. Ea îl va înlocui pe Andrian Gavriliță. Belous renunță astfel la mandatul de deputat și la funcția de președintă a Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Anterior, aceasta a activat timp de 17 ani în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, unde a ocupat mai multe funcții, inclusiv cea de director adjunct.