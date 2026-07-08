FOTO Antisanitarie la Spitalul Clinic Bălți: Instituția anunță că va face „reparație capitală” în blocul alimentar
În spațiul public au apărut imagini care surprind starea blocului alimentar al Spitalului Clinic Bălți. Spitalul a anunțat mai multe măsuri, inclusiv achiziționarea serviciilor de catering pentru pacienți și inițierea lucrărilor de renovare, iar ministrul Sănătății, Emil Ceban, a anunțat că se va deplasa la Bălți pe 9 iulie.
Pe 7 iulie, consilierul MAN în cadrul Consiliului municipal Chișinău, Valentin Cebotari, a publicat mai multe fotografii cu blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți. „Așa arată după 5 ani de vremuri bune”, a scris acesta, continuând cu declarații politice la adresa partidului de guvernământ.
Fotografiile publicate de Cebotari:
Apoi, imagini din blocul alimentar al spitalului au fost publicate și pe un canal de Telegram despre care fosta viceprimară Irina Gutnic a zis că este „finanțat de către Ion Ceban și echipa lui”.
După apariția imaginilor în spațiul public, administrația spitalului a anunțat că fotografiile sunt din secția de prelucrare primară (spălare și curățare) a legumelor și fructelor, situată la etajul I, „spațiu separat de zona de pregătire a bucatelor”.
„Consiliul administrativ a aprobat inițierea procedurii de licitație publică pentru achiziția serviciilor de proiectare tehnică a lucrărilor de reparație capitală și renovare a întregului bloc alimentar. Respectiv, în prezent, este în proces contractarea companiei care va executa lucrările de proiectare, conform procedurii.
De asemenea, vom interveni cu o solicitare către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, pentru efectuarea expertizei și emiterea unei concluzii privind sistarea parțială, în condițiile lucrărilor curente, sau totală a activității blocului alimentar.
La fel, în regim de urgență, se va iniția achiziționarea serviciilor de catering pentru a asigura în continuare alimentarea pacienților pe parcursul spitalizării”, a anunțat spitalul.
Pe 8 iulie, și Ministerul Sănătății a emis un comunicat de presă în care a spus că „tratează cu maximă seriozitate imaginile apărute în spațiul public privind starea unor încăperi din blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți” și că ministrul Sănătății, Emil Ceban, va face o vizită la Spitalul Clinic Bălți pe 9 iulie.
„Conducerea ministerului a solicitat administrației instituției prezentarea tuturor informațiilor privind situația existentă, acțiunile întreprinse și planul de remediere. (…) Ministerul Sănătății va monitoriza îndeaproape implementarea măsurilor dispuse și va solicita respectarea strictă a normelor sanitar-igienice și de siguranță alimentară. În cazul în care expertizele vor indica necesitatea sistării totale sau parțiale a activității blocului alimentar, vor fi întreprinse toate măsurile necesare pentru asigurarea alimentației pacienților în condiții de siguranță, inclusiv prin servicii de catering. Siguranța pacienților și respectarea standardelor de calitate în instituțiile medico-sanitare trebuie să fie o prioritate pentru fiecare director de spital”, se arată în declarația instituției.