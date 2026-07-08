FOTO Antisanitarie la Spitalul Clinic Bălți: Instituția anunță că va face „reparație capitală” în blocul alimentar

În spațiul public au apărut imagini care surprind starea blocului alimentar al Spitalului Clinic Bălți. Spitalul a anunțat mai multe măsuri, inclusiv achiziționarea serviciilor de catering pentru pacienți și inițierea lucrărilor de renovare, iar ministrul Sănătății, Emil Ceban, a anunțat că se va deplasa la Bălți pe 9 iulie.

Pe 7 iulie, consilierul MAN în cadrul Consiliului municipal Chișinău, Valentin Cebotari, a publicat mai multe fotografii cu blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți. „Așa arată după 5 ani de vremuri bune”, a scris acesta, continuând cu declarații politice la adresa partidului de guvernământ.

Fotografiile publicate de Cebotari:

Galerie foto: Valentin Cebotari/ Facebook

Apoi, imagini din blocul alimentar al spitalului au fost publicate și pe un canal de Telegram despre care fosta viceprimară Irina Gutnic a zis că este „finanțat de către Ion Ceban și echipa lui”.

După apariția imaginilor în spațiul public, administrația spitalului a anunțat că fotografiile sunt din secția de prelucrare primară (spălare și curățare) a legumelor și fructelor, situată la etajul I, „spațiu separat de zona de pregătire a bucatelor”.

„Consiliul administrativ a aprobat inițierea procedurii de licitație publică pentru achiziția serviciilor de proiectare tehnică a lucrărilor de reparație capitală și renovare a întregului bloc alimentar. Respectiv, în prezent, este în proces contractarea companiei care va executa lucrările de proiectare, conform procedurii.

De asemenea, vom interveni cu o solicitare către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, pentru efectuarea expertizei și emiterea unei concluzii privind sistarea parțială, în condițiile lucrărilor curente, sau totală a activității blocului alimentar.

La fel, în regim de urgență, se va iniția achiziționarea serviciilor de catering pentru a asigura în continuare alimentarea pacienților pe parcursul spitalizării”, a anunțat spitalul.

Pe 8 iulie, și Ministerul Sănătății a emis un comunicat de presă în care a spus că „tratează cu maximă seriozitate imaginile apărute în spațiul public privind starea unor încăperi din blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți” și că ministrul Sănătății, Emil Ceban, va face o vizită la Spitalul Clinic Bălți pe 9 iulie.