Regatul Norvegiei va oferi R. Moldova sprijin în domeniul apărării: „Țara este deosebit de afectată de consecințele războiului de agresiune rusesc”

Guvernul Regatului Norvegiei va oferi sprijin pentru consolidarea capacităților de apărare ale R. Moldova. Decizia a fost anunțată marți, 29 septembrie, printr-un comunicat publicat pe pagina oficială a Guvernului norvegian, potrivit Ministerului Apărării.

Potrivit MA, asistența va contribui la fortificarea relațiilor de cooperare bilaterală și sporirea rezilienței naționale și instituționale în fața provocărilor generate de războiul condus de Federația Rusă în Ucraina.

„Din 2022 și până în prezent, Norvegia a oferit Moldovei aproximativ 2,5 miliarde NOK (coroane norvegiene, sau 230 de milioane de euro, n.r) sub formă de sprijin civil în cadrul Programului Nansen pentru Ucraina. Guvernul dorește acum să poată sprijini Moldova și militar. Tot sprijinul militar din partea Norvegiei va fi furnizat prin bugetul obișnuit de apărare, nu prin Programul Nansen”, se arată în comunicatul guvernului norvegian.

Ministerul apărării salută decizia Guvernului Regatului Norvegiei de a fi alături de R. Moldova și „apreciază angajamentul constant al partenerilor norvegieni față de securitatea țării noastre”.

„Guvernul consideră că Moldova este deosebit de afectată de consecințele de propagare ale războiului de agresiune rusesc împotriva Ucrainei. Moldova se învecinează atât cu Ucraina, cât și cu țările NATO. Țara are un guvern pro-european, favorabil reformelor.

Moldova nu a fost anterior autorizată să primească materiale de apărare din Norvegia. Deși nu există un pericol iminent de conflict armat în Moldova, țara este expusă unor măsuri hibride extinse din partea Rusiei, care vizează subminarea autorităților alese democratic ale țării și a cursului european. Nu este doar în interesul politicii de securitate a Moldovei, ci și în cel al Norvegiei și al Europei, ca Moldova să poată primi materiale de apărare de la companii norvegiene”, comunică Guvernul Norvegiei.

Prin urmare, Guvernul a decis, după o evaluare amănunțită a condițiilor de politică internă și externă din Moldova, că acesta poate fi deschis pentru a permite exporturile din Norvegia de materiale de apărare (materiale A și B) și servicii și instruire asociate, precum și diseminarea și transferul de tehnologie.

Toate cererile pentru exportul de materiale de apărare către Moldova se vor desfășura în cadrul acelorași mecanisme stricte de control care au fost stabilite pentru exportul de materiale de apărare către Ucraina. Exporturile pot avea loc doar către autoritățile din Moldova, în calitate de utilizatori finali. Fiecare caz va fi evaluat temeinic și individual, în conformitate cu criteriile și cerințele de documentație stabilite.