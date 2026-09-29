Noua lege a salarizării: CSM solicită revizuirea prevederilor care vizează judecătorii și personalul sistemului judecătoresc. Consiliul propune majorarea cu zece clase a poziției de salarizare a judecătorului

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cere revizuirea prevederilor care vizează judecătorii și personalul sistemului judecătoresc din proiectul noii legi a salarizării în sectorul public. Reprezentanții instituției susțin într-un comunicat faptul că formula propusă „accentuează degradarea poziției salariale a judecătorului în raport cu responsabilitatea funcției și riscă să adâncească deficitul de judecători, prin diminuarea atractivității profesiei și a capacității sistemului de a recruta și menține personal calificat”.

Astfel, CSM consideră necesar ca autoritățile să solicite Comisiei Europene și ODIHR opinii asupra proiectului, în special cu privire la salarizarea judecătorilor, poziționarea acestora în sistemul public de salarizare și respectarea standardelor europene privind autoritatea judecătorească.

În forma propusă, susține Consiliul, proiectul majorează cu doar două clase salarizarea judecătorilor, dar reduce coeficientul de salarizare de la 8,48 la 6,85.

„Astfel, pentru un judecător cu o vechime de până la opt ani, fără evaluare, majorarea ar ajunge la aproximativ 560 de lei, raportat la valorile de referință indicate în nota informativă.

În opinia CSM, această formulă continuă tendința de diminuare a poziției salariale a judecătorului și nu reflectă responsabilitatea exercitării autorității judecătorești, una dintre cele trei puteri ale statului.

Problema este cu atât mai importantă în condițiile deficitului de judecători cu care se confruntă instanțele. Sistemului îi sunt cerute în același timp rezultate privind volumul și rata de examinare a cauzelor, respectarea termenelor și calitatea hotărârilor. CSM avertizează că un nivel de salarizare neatractiv poate reduce capacitatea sistemului de a ocupa funcțiile vacante și de a menține personal calificat”, se spune în comunicat.

În cadrul ședinței CSM din 29 septembrie, Livia Mitrofan, membră a Consiliului, a declarat: „Voi vorbi despre salarizarea sistemului judecătoresc, prin noul proiect de lege care este deja la expertiza anticorupție. Anterior, Consiliul Superior al Magistraturii a emis un aviz la acest proiect în care a înaintat mai multe obiecții și a solicitat ca proiectul să fie avizat de către Comisia europeană (…). Noi am propus ca clasa de salarizare a judecătorilor să fie majorată cu 10 clase, dar s-a majorat cu două clase (…). Noi din 2021 încoace auzim mereu cât este de important judecătorul într-un stat de drept. Trecem prin diferite proceduri: vetting, critici. La capitolul I în ceea ce privește integrarea europeană sunt foarte multe cerințe înaintate pentru eficiența sistemului judecătoresc, pentru judecători: cerințe de integritate, de calitate. Cu toate acestea, toate aceste proceduri au creat în sistem un minus de 167 de judecători (funcții vacante) și din câte vedem nu prea sunt doritori de a accede în aceste funcții. Noi vorbi despre importanța sistemului judecătoresc și a judecătorului ca exponent al unei puteri în stat (…). Când se pune problema salarizării judecătorului, ca exponent al puterii judecătorești, una din cele trei puteri în stat, deși s-a majorat cu două clase de salarizare, l-am poziționat de rând cu viceprimarul (…)”.

Ce propune CSM

Prin urmare, Consiliul propune majorarea cu zece clase a poziției de salarizare a judecătorului, astfel încât „salarizarea să pornească de la nivelul celei a secretarului general de stat, precum și revizuirea coeficientului de salarizare”.

CSM mai propune acordarea unor sporuri pentru performanță, volumul de lucru și accesul la informații cu secret de stat, precum și majorarea clasei și a coeficientului de salarizare pentru grefieri și asistenți judiciari.

Printre propuneri se mai numără includerea angajaților CSM în anexa aferentă sistemului judecătoresc, extinderea asupra personalului din justiție a unor beneficii salariale acordate altor instituții publice și includerea unui reprezentant al CSM în comitetul care va stabili funcțiile greu de ocupat.

Ultima propunere vizează în special instanțele în care concursurile pentru ocuparea funcțiilor rămân în mod repetat fără candidați, astfel încât acestea să poată beneficia de mecanismele de stimulare prevăzute pentru alte categorii de angajați.

CSM invocă și diferența față de standardul de salarizare raportat la salariul mediu pe economie, prevăzut anterior pentru judecători. Potrivit CSM, dacă acest standard ar fi fost menținut, salariul unui judecător din prima instanță ar fi ajuns în prezent la aproximativ 52 200 de lei.

În cadrul ședinței, cu 12 voturi „pentru”, Consiliul a avizat proiectul, cu propunerile formulate, solicitând obținerea opiniilor Comisiei Europene și ODIHR cu privire la proiect, inclusiv în ceea ce privește poziționarea judecătorului în sistemul public de salarizare și conformitatea acesteia cu standardele europene.