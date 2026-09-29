Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor și vizat în raportul Kroll, trimis în judecată pentru finanțarea partidelor politice și spălarea banilor

Procuratura Anticorupție (PA) anunță marți, 29 septembrie, despre finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale în privința unui fost deputat care activa neoficial în interesul partidelor politice componente ale blocului politic „Victorie/Победа”, căruia îi sunt incriminate infracțiuni de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor.

Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, Viorel Melnic este fostul deputat care a ajuns pe banca acuzaților. Acesta a fost reținut pe 7 septembrie 2025 pentru finanțare ilegală și spălare de bani. Melnic însă a scăpat repede de gratii, întrucât, la 15 ianuarie 2026, în libertate fiind, a depus mărturii în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc.

Conform unui comunicat al PA, învinuitul, acționând împreună cu alte persoane și conform unei scheme infracționale bine organizate, cu implicarea mai multor persoane interpuse, ar fi urmărit finanțarea, din surse interzise de lege, a partidelor politice componente ale blocului politic „Victorie/Победа”. Conform procurorilor, acesta era promovat public, însă nu era înregistrat de organele electorale și era constituit, de fapt, din aceleași persoane care anterior activau în beneficiul partidului politic „Șor”, declarat neconstituțional și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice, afiliat lui Ilan Șor.

„În perioada iulie-septembrie 2025, învinuitul ar fi primit, în trei tranșe, mijloace bănești în numerar, în sumă de 300 000 de lei, 54 000 de euro, 100 000 de dolari și 16 000 de euro, în valoare totală de aproximativ 3,33 milioane de lei. Ulterior, banii ar fi fost transmiși altor persoane pentru finanțarea activităților blocului politic „Victorie/Победа”.

O parte dintre mijloacele bănești ar fi fost utilizată pentru promovarea imaginii blocului politic „Victorie/Победа”, inclusiv pentru efectuarea unor lucrări de renovare a unui stadion de fotbal din municipiul Orhei, precum și pentru renovarea și reconstrucția unor curți de blocuri din localități din sudul țării.

De asemenea, mijloacele bănești, care nu erau contabilizate și declarate de formațiunile politice, ar fi fost destinate susținerii unui candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, participării la întruniri și mitinguri, precum și prestării altor servicii în beneficiul formațiunilor politice.

O parte din banii proveniți din surse ilicite ar fi fost transferate și convertite primar, inclusiv prin utilizarea criptomonedei USDT, prin intermediul unei persoane interpuse lui Ilan Șor, responsabilă de expedierea mijloacelor bănești în R. Moldova în criptomonedă, în scopul ascunderii originii acestora și introducerii lor în R. Moldova. Ulterior, mijloacele bănești obținute ca rezultat al convertirii acestora din criptomonedă ar fi fost utilizate pentru finanțarea ilegală a blocului politic „Victorie/Победа””, se mai spune în comunicat.

În scopul garantării executării pedepsei amenzii și/sau aplicării confiscării speciale, a fost aplicat sechestru asupra mijloacelor bănești care acoperă valoarea totală a finanțării ilegale a partidului, mai menționează procurorii.

Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Cine este Viorel Melnic

Viorel Melnic a fost ales deputat în Parlament în circumscripția uninominală nr. 48, deschisă pentru cetățenii din regiunea transnistreană după alegerile din februarie 2019, dar a renunțat la mandat în luna iulie, la scurt timp după ce Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor au părăsit R. Moldova. El și-a depus mandatul, spunând într-o declarație că în „parlamentul ales prin sistemul electoral mixt deputatul independent este limitat in posibilități și nu poate răspunde exigențelor alegătorilor, mai cu seama a celor care l-au ales”.

În perioada guvernării comuniștilor, Melnic a fost viceministru al Economiei, iar între anii 2008-2009, a fost şef al Serviciului Vamal al R. Moldova. Până în anul 2015 a făcut parte din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, condus pe atunci de Igor Dodon.

El a fost exclus din organele de conducere ale Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, după ce Dodon ar fi aflat despre implicarea lui Melnic în schemele frauduloase de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. La începutul anului 2016 Melnic a fost numit în funcția de consilier pe principii obștești pentru probleme economice, al primarului Ilan Șor. Ulterior, Viorel Melnic a devenit conducătorul AO „Pentru Orhei”, afiliată lui Șor.

Potrivit portalului anticorupție.md, Melnic a fost președinte al Consiliului de Administrație al băncii Unibank. Numele lui a apărut şi în raportul companiei Kroll, care investighează furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Melnic era vizat drept posibil complice la „Jaful secolului”, în calitate de acționar și președinte al Consiliului de administrație al Unibank. El a declarat însă pentru Rise Moldova, că a ieșit din bordul instituției financiare „înainte de scandalul Kroll”.