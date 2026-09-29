Opoziția a semnat proiectul de inițiere a procedurii de suspendare din funcție a președintei. Igor Grosu: „Am văzut, încă o dată, ce-i unește. Ordinele rușinoase venite de la Moscova”

46 de deputați din opoziția parlamentară au semnat proiectul de inițiere a procedurii de suspendare din funcție a președintei R. Moldova, Maia Sandu, anunță liderul PDCM, Ion Chicu. La briefingul de presă au fost prezenți și reprezentanți ai partidelor PCRM, PSRM, Partidul Nostru, Alternativa și Democrația Acasă.

„Constatăm degradarea semnificativă a situației generale din țară pe plan social, economic și politic. (…) Condamnăm modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin încălcarea principiului separației puterilor în stat și prin arogarea abuzivă de către președinte a competențelor celorlalte ramuri ale puterii de stat. (…) Bazându-ne pe asta, inițiem procedura de suspendare din funcție a președintei R. Moldova, Maia Sandu”, a declarat Ion Chicu.

Într-o reacție oferită IPN, Președinția a precizat:

„Președinta Maia Sandu a obținut încrederea a peste 930 000 de cetățeni pentru a menține pacea și securitatea în R. Moldova și a asigura direcția europeană de dezvoltare. Președinta Maia Sandu își va continua mandatul încredințat de cetățeni, inclusiv pentru a proteja ordinea constituțională, democrația și libertatea tuturor”.

Și liderul PAS, Igor Grosu, a venit cu o reacție la proiectul hotărârii de inițiere a suspendării din fucție a președintei semnat de opoziție.