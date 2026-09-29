UPDATE Reacția SFS, după perchezițiile efectuate la un inspector care ar fi pretins 200 de euro și ar fi beneficiat de servicii evaluate la 3000 de lei, pentru a influența un coleg: „Autoritatea declară toleranță zero la orice manifestări coruptibile”

UPDATE 14:51 Reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat (SFS) declară că sunt deschiși să coopereze și să ofere suportul necesar organelor de drept pentru elucidarea cazului.

„Totodată, autoritatea fiscală declară toleranță zero la orice manifestări coruptibile ale funcționarilor fiscali în activitatea lor, precum și reiterează angajamentul de a continua activitatea în spiritul legalității, transparenței, corectitudinii și responsabilității.

Atragem atenția asupra faptului că, potrivit art.8 din Codul de procedură penală, persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu-i va fi dovedită în modul stabilit de lege și nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă”, se spune într-un comunicat al SFS.

Știrea inițială…

Marți, 29 septembrie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), au efectuat percheziții vizând un inspector al Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Funcționarul public este cercetat penal într-o cauză care vizează suspiciuni de trafic de influență.

Conform unui comunicat al CNA, funcționarul fiscal ar fi pretins și primit mijloace bănești în sumă de 200 de euro, beneficiind suplimentar de servicii evaluate la 3000 de lei din partea reprezentantului companiei respective.

„Banii și serviciile ar fi fost pretinse pentru a influența un coleg din cadrul Serviciului Fiscal de Stat să soluționeze favorabil un material aflat în examinare, referitor la o presupusă încălcare a legislației fiscale de către agentul economic.

Astăzi, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul și biroul de serviciu al bănuitului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală”, se spune în comunicatul CNA.

Persoana vizată este cercetată în stare de libertate. În prezent, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate.