Ședință de lucru la Guvern pe subiectul crizei hidrologice: datele privind situația actuală și prognozele pentru perioada următoare

Prim-ministrul Vasile Tofan a avut marți, 29 septembrie, o ședință de lucru cu reprezentanții Ministerului Mediului, Instituției Publice Administrația Națională „Apele Moldovei”, Primăriei municipiului Chișinău și S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Discuțiile s-au concentrat pe evoluția situației hidrologice și pe măsurile necesare pentru ca autoritățile să fie pregătite pentru diferite scenarii și să poată menține aprovizionarea cu apă, comunică Guvernul.

În cadrul ședinței, responsabilii au prezentat datele privind situația actuală și prognozele pentru perioada următoare.

„Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a coborât la nivelul critic de sub 111 metri, față de nivelul normal de circa 121,5 metri.

La stația de captare de la Cosăuți, nivelul este de aproximativ 2,16 metri, în scădere față de circa 2,67 metri în perioada în care deversările constituiau 60 m³/s. În ultimele 24 de ore, a fost înregistrată o scădere de aproximativ 23 de centimetri”, se arată în comunicat.

Au fost examinate mai multe scenarii de evoluție a nivelului apei, precum și opțiunile de intervenție disponibile în fiecare dintre acestea. Prim-ministrul a accentuat că este important ca toate instituțiile să fie concentrate pe soluții practice și acțiuni concrete care pot fi întreprinse pentru prevenirea eventualelor dificultăți în aprovizionarea cu apă.

Reprezentanții instituțiilor au discutat inclusiv despre capacitățile tehnice existente și despre măsurile suplimentare care ar putea fi aplicate în cazul în care situația hidrologică se va înrăutăți.

În prezent, consumatorii din aria de operare a S.A. „Apă-Canal Chișinău” sunt aprovizionați cu apă, iar nivelul Nistrului și debitele de apă sunt monitorizate permanent. Reprezentanții operatorului „Apă-Canal Chișinău” au informat că instalațiile funcționează în regim normal și că sunt evaluate soluții tehnice suplimentare.

Autoritățile centrale și locale vor continua să lucreze în comun, să facă schimb de date și să coordoneze măsurile necesare, astfel încât deciziile să poată fi luate rapid în funcție de evoluția situației hidrologice.

O nouă ședință de lucru va avea loc în perioada următoare, în cadrul căreia vor fi examinate soluțiile concrete propuse de instituțiile responsabile și stabilite acțiunile ulterioare.