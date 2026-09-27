Primele 30 de minute ale zilei de școală, dedicate lecturii – ideile discutate de Maia Sandu cu un grup de copii

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit, la Președinție, cu o parte dintre copiii care au participat la concursul de lectură lansat de șefa statului. Aproape 500 de copii din toată țara i-au scris președintei despre cărțile citite în vacanță.

În cadrul întâlnirii de la Președinție, copiii au povestit despre cărțile și eroii care le-au rămas în minte și au discutat cu Maia Sandu despre cum lectura poate deveni un obicei de fiecare zi. Una dintre ideile discutate a fost ca primele 30 de minute ale zilei de școală să fie dedicate lecturii.

„La începutul verii, i-am provocat pe copii să lase din când în când telefoanele și tabletele deoparte și să citească o carte. Aproape 500 de copii mi-au scris despre cărțile pe care le-au citit în vacanță, despre personajele lor preferate și despre poveștile care i-au făcut să râdă, să viseze sau să descopere lucruri noi”, a spus șefa statului.

Președinta Maia Sandu a apreciat interesul copiilor pentru cărți și curiozitatea cu care aceștia descoperă lumea prin lectură.

„Mă bucur că avem copii curioși, care citesc cu plăcere și care au atât de multe întrebări și idei. Le mulțumesc tuturor celor care au răspuns provocării mele și părinților, bunicilor și profesorilor care îi încurajează să citească. Vă îndemn să citiți și să fiți curioși”, a declarat președinta.

În semn de apreciere pentru participare și pentru pasiunea lor pentru lectură, copiii au primit diplome și certificate pentru procurarea de cărți din librării.