VIDEO Ion Basoc a cucerit primul titlu de campion mondial din istoria sportului paralimpic al R. Moldova

Reprezentanții R. Moldova au încheiat competiția individuală la Campionatul Mondial IBSA de para judo cu un rezultat istoric, anunță Comitetul Paralimpic al R. Moldova. Ion Basoc a cucerit medalia de aur în categoria J1, +90 kg, devenind campion mondial.

Este prima medalie de aur din istoria sportului paralimpic din R. Moldova — atât în para judo, la Campionatele Mondiale IBSA, cât și în orice altă disciplină paralimpică la campionatul mondial— obținută sub drapelul R. Moldova, potrivit Comitetului Paralimpic.

Ion Basoc a învins reprezentanți ai Spaniei, Mongoliei, Braziliei și Uzbekistanului.

„Printre adversarii săi s-a numărat și Wilians Silva de Araújo, reprezentantul Braziliei și campion paralimpic la Paris 2024, cel care l-a învins pe Basoc în finala olimpică de la Paris și a cucerit atunci medalia de aur”, conform Comitetului Paralimpic al R. Moldova.

De asemenea, în competiția masculină J1, categoria de până la 70 kg, Vadim Crețu a ocupat locul 9. Sportivul moldovean a fost nevoit să abandoneze după cea de-a treia luptă, cedând în fața reprezentantului României, Alex Bologa, campion paralimpic, din cauza unei accidentări la cot.

Nicolai Bondarev (J2, 90 kg) a încheiat competiția individuală pe locul 7. Sportivul Oleg Crețul s-a retras în ultimul moment din cauza unei urgențe medicale.

Din delegația R. Moldova au făcut parte, în total, opt sportivi.