Ministrul Mediului, despre situația de pe Nistru: „Nivelul a scăzut la cote istorice”

„Apă încă este, dar s-a retras mult — nivelul a scăzut la cote istorice”, a menționat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, aflat în nordul țării, despre nivelul apei din Nistru. Potrivit ministrului, situația este critică și în Ucraina. Mai mult, Gheorghe Hajder a răspuns acuzațiilor primarului Ion Ceban, precizând că „oricât ar arăta primarul Ceban cu degetul spre PAS, minister sau guvernare, acuzațiile politice nu vor aduce nici apă și nici ploaie”.

„Căutarea vinovaților este un joc inutil. Singura preocupare reală a tuturor acum trebuie să fie menținerea aprovizionării neîntrerupte cu apă pentru cetățeni. Una dintre cele mai vulnerabile stații de captare este cea care alimentează municipiul Chișinău, obiectiv aflat în gestiunea directă a Primăriei. În acest context, îi solicit repetat primarului să ofere răspunsuri clare și transparent”, a precizat Gheorghe Hajder.

Declarațiile vin după ce primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că municipalitatea a solicitat să fie inclusă în Comisia Nistreană, iar autoritățile centrale i-ar fi refuzat.

„Am spus de multe ori și chiar am solicitat oficial să fim incluși în Comisia Nistreană, ca să auzim din prima sursă și să oferim din prima sursă datele. Dar nu au acceptat. Și mint cu nerușinare când spun ceva de Stația de captare de la Vadul lui Vodă tot felul de PAS. Ei știu foarte bine că nu depinde de stația noastră și că la Stație am făcut tot ce este posibil, iar stația nouă urmează să fie în curând construită”, a scris primarul pe Facebook.

Ministrul Mediului a menționat că a solicitat primarului acum trei luni să facă lucrări la stația de captare și să coboare pompele mai jos, iar „el a ales mai mult să facă scandal. Înca nu e târziu să se facă ce trebuie. Suntem pregătiți să lucrăm împreună, să lăsăm la o parte dezbaterea politică și să ne asigurăm că oamenii au și vor avea apă la robinet”, a scris Gheorghe Hajder.

Ministrul a mai adăugat că monitorizează situația oră de oră și cooperează cu autoritățile ucrainene, deja afectate la nivelul alimentării populației cu apă potabilă.