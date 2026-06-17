Renato Usatîi susține că ar fi avut acces la informații despre o presupusă rețea internațională de escrocherii telefonice, care ar fi prejudiciat peste 100 de mii de cetățeni din R. Moldova

Deputatul Renato Usatîi susține că ar fi primit acces la informații despre activitatea unei presupuse rețele internaționale de escrocherii telefonice, care ar fi prejudiciat peste 100 de mii de cetățeni din R. Moldova. Potrivit declarațiilor sale, acesta ar fi obținut datele unui server asociat rețelei, responsabilă, afirmă el, de prejudicii atât în R. Moldova, cât și în alte state.

Usatîi a precizat că rețeaua ar fi adus un prejudiciul total de circa aproximativ un miliard de lei. El afirmă că activitatea acesteia ar fi început în faza de testare în 2021, iar din 2023 s-ar fi înregistrat o creștere a sumelor sustrase.

„E o schemă nouă unde copiii și adolescenții sunt transformați în complici ai infractorilor sub pretext de misiune din partea autorităților. Ei vor suna copiii, pretind că sunt din procuratură sau poliție, le propun să participe la o misiune secretă, le spun să nu spună nimănui, de altfel părinții vor avea probleme. Misiunea e să caute bani, acte și carduri prin casă, să facă poze și să transmită datele personale escrocilor, să predea bani și pachete unor necunoscuți. Asta e o fază nouă”, a declarat deputatul.

Politicianul mai susține că datele analizate indică faptul că prejudiciul din R. Moldova ar reprezenta aproximativ 6% din totalul global atribuit rețelei, menționând că cele mai multe victime s-ar înregistra în Argentina.

Avertisment SIS: Rusia, inclusiv prin baza de date ale „grupului criminal organizat Șor”

Anterior, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a informat că datele personale ale cetățenilor sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în operațiuni de fraudă.

„SIS a intrat în posesia informațiilor care indică asupra unui proces coordonat de colectare a datelor personale ale cetățenilor R. Moldova de către serviciile speciale rusești. Datele sunt colectate prin diferite metode, precum baze de date private vândute ilegal pe Dark Web, baze de date extrase ilegal prin spargerea serverelor private, precum și baza de date colectată de grupul criminal organizat Șor în ultimii ani, care conține circa 145 de mii de cetățeni care au oferit datele personale. Evaluarea informațiilor deținute indică asupra unor baze de date detaliate care conțin nume și prenume, adrese de e-mail, telefon, adrese de domiciliu, dar și copii ale actelor de identitate”, a precizat sis.

Potrivit comunicatului, informațiile colectate sunt ulterior transmise în adresa „grupurilor criminal organizate”, cu acoperire transfrontalieră, pentru a fi utilizate în acțiuni de escrocherii și sustragere a fondurilor de pe cardurile bancare a cetățenilor, dar și în numerar.

SIS atenționează că aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, „ci sunt parte a războiului hibrid de subminare a stabilității naționale”. Scopul acestor atacuri orchestrate este crearea sentimentului de nesiguranță și neîncredere în societate.