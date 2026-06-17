Avertisment SIS: Rusia, inclusiv prin baza de date ale „grupului criminal organizat Șor”, colectează masiv datele personale ale cetățenilor R. Moldova pentru escrocherii financiare

Datele personale ale cetățenilor sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în operațiuni de fraudă, anunță miercuri, 17 iunie, Serviciul de Informații și Securitate (SIS).

„SIS a intrat în posesia informațiilor care indică asupra unui proces coordonat de colectare a datelor personale ale cetățenilor R. Moldova de către serviciile speciale rusești. Datele sunt colectate prin diferite metode, precum baze de date private vândute ilegal pe Dark Web, baze de date extrase ilegal prin spargerea serverelor private, precum și baza de date colectată de grupul criminal organizat Șor în ultimii ani, care conține circa 145 de mii de cetățeni care au oferit datele personale. Evaluarea informațiilor deținute indică asupra unor baze de date detaliate care conțin nume și prenume, adrese de e-mail, telefon, adrese de domiciliu, dar și copii ale actelor de identitate”, a precizat sis.

Potrivit comunicatului, informațiile colectate sunt ulterior transmise în adresa „grupurilor criminal organizate”, cu acoperire transfrontalieră, pentru a fi utilizate în acțiuni de escrocherii și sustragere a fondurilor de pe cardurile bancare a cetățenilor, dar și în numerar.

SIS atenționează că aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, „ci sunt parte a războiului hibrid de subminare a stabilității naționale”. Scopul acestor atacuri orchestrate este crearea sentimentului de nesiguranță și neîncredere în societate.

„Îndemnăm cetățenii R. Moldova să nu ofere datele persoanele unor persoane necunoscute sau unor presupuse companii care oferă oportunități de investiții cu câștig rapid, să nu ofere parole sau alte date de securitate prin telefon și să verifice suplimentar orice acțiune prin care li se solicită coduri sau bani. Recomandăm cetățenilor să sesizeze de urgență astfel de situații dubioase la cea mai apropiată unitate de poliție sau prin apel la 112”, a mai adăugat Serviciul.

Instituțiile statului și instituțiile financiar-bancare au fost informate și vor întreprinde măsuri de precauție.