LIVE TEXT Curtea Constituțională anunță că va decide luni asupra constituționalității Partidului Politic „Șor”

La Curtea Constituțională (CC) continuă miercuri, 14 iunie, examinarea sesizării Guvernului privind verificarea constituționalității Partidului Politic „Șor”.

În sesizarea Executivului se menționează că „acțiunile Partidului „Șor” nu cad sub incidența garanțiilor aferente dreptului la liberă asociere și la libertatea opiniei și a exprimării, și urmează a fi considerate ca acțiuni contrare identității constituționale a R. Moldova, a intereselor sale naționale și, intrinsec, suveranității și independenței statului”.

Autorul sesizării, Guvernul, este reprezentat în fața magistraților Înaltei Curți de către avocații Eduard Digore, Ina Bostan și Andrei Digori. Executivul a precizat pentru ZdG că biroul de avocați a fost selectat în urmai unei proceduri legale. Iar Partidul „Șor” este reprezentat de apărătorii Vadim Bănaru, Victor Mazniuc, Aureliu Colenco și Denis Calaida.

UPDATE 17:00 După ce au luat sfârșit pledoariile părților, Curtea a anunțat o pauză până luni, 19 iunie, „când vor avea loc replicile părților și deliberarea asupra hotărârii”.

UPDATE 14:25 Și deputata Marina Tauber a făcut declarații în fața magistraților Curții.

„Astăzi este un moment foarte emoționant pentru mine, pentru că peste o lună va fi un an de când am fost deținută în arest în Penitenciarul nr. 13 și eu cunosc ce înseamnă această instituție. În izolator, în arest la domiciliu, sub diferite măsuri. M-am gândit că în acest an le-am văzut pe toate, dar ultimul discurs al domnului Digore mi-a demonstrat că nu am văzut încă totul și mai este un pic (…). Domnul Digore nu a prezentat dovezi, probe sau careva argumente concrete la care Curtea Constituțională trebuia să atragă atenția, dar a ofensat, a umilit și a înjosit sute de mii de cetățeni (…).

Partidul Politic „Șor” și echipa noastră, în primul rând liderul nostru, nu au încălcat niciodată legea iar toată activitatea noastră a fost efectuată strict în conformitate cu legislația R. Moldova, inclusiv actele financiare pe care eu personal le-am semnat”, a afirmat Tauber.