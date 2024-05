Președintele de partid care „pe ultima sută de metri” nu și-a declarat patru imobile. „Eu am lucruri mai importante decât să fac mofturile PAS-ului”

Ștefan Gligor, liderul Partidului Schimbării, a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2023 la data limită, 30 aprilie. Acesta „a uitat” însă să-și declare cele patru bunuri imobile pe care le deține. „E tot ok la mine, și venituri suficiente, e tot bine. […] Eu am lucruri mai importante decât să fac mofturile PAS-ului, eu am depus de două ori această declarație, este o pierdere de timp și un efort suplimentar. Eu n-am reușit s-o depun complet”, a menționat Gligor.

La scurt timp de la aprobarea proiectului de modificare a Legii privind declararea averii și a intereselor personale, care prevede că președinții, vicepreședinții partidelor politice și membrii organelor executive centrale ale partidelor politice sunt obligați să depună declarații anuale, mai mulți lideri de partide și-au declarat averea.

Ștefan Gligor, liderul Partidului Schimbării, care, la 14 aprilie, alături de reprezentanții partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Platforma Demnitate și Adevăr (DA), și Liga Orașelor și Comunelor, a format blocul politic „Împreună”, a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2023 la data limită, 30 aprilie. Gligor nu declară niciun venit. Soția acestuia însă a obținut, în 2023, din salariu și dividende, peste 830 de mii de lei.

În schimb, Ștefan Gligor deține din 2018 în proporție de 50% un teren intravilan de 5,5 ari, care valorează 1,2 milioane de lei.

Familia Gligor mai are în posesie două mașini – un Land Rover fabricat în 2012, pe care l-a procurat în 2019 contra sumei de 300 de mii de lei și un Chevrolet Captiva fabricat în 2015, pe care l-a cumpărat cu 450 de mii de lei în 2018.

„E tot ok la mine, și venituri suficiente, e tot bine”

Pentru că nu declară nicio locuință, ZdG l-a contactat telefonic pe Gligor pentru a afla de ce lipsesc datele privind bunurile imobile pe care le are în folosință sau proprietate, iar acesta a punctat că „nu a depus declarația completă”, pentru că are „lucruri mai importante decât să facă mofturile PAS-ului”.

ZdG: În declarația pentru anul 2023, dumneavoastră nu indicați nicio locuință. De ce?

Gligor: Eu mai am 30 de zile, conform legii, s-o completez. Eu am depus-o pe ultima sută de metri. Aveți răbdare! Eu am mai multe locuințe. E tot ok la mine, și venituri suficiente, e tot bine. Ridicați declarația pe care am depus-o în campania electorală din 2023! Sunați-l pe Șor, nu vă pierdeți timpul. Eu nu știu de ce dumneavoastră mă sunați, dar vă sugerez încă o dată să ridicați declarația completă!

ZdG: Noi am analizat declarația pe care ați depus-o acum, în calitatea dumneavoastră de lider de partid.

Gligor: Eu am lucruri mai importante decât să fac mofturile PAS-ului, eu am depus de două ori această declarație, este o pierdere de timp și un efort suplimentar. Eu n-am reușit s-o depun complet.

În declarațiile de avere și interese personale depuse anterior la Comisia Electorală Centrală, Gligor indica însă patru imobile: unul de 148 de metri pătrați, în posesia căruia a intrat în 2002 și care valorează aproape 800 de mii de lei; un imobil de 195 de metri pătrați, pe care-l deține din 2006 și valoarea căruia este de 1,2 milioane de lei, dar și o altă avere imobilă de 90 de metri pătrați, pe care o deține din 2008 și care valorează 500 de mii de lei. De asemenea, familia Gligor are în proprietate din 2020 un bun imobil de 112 metri pătrați obținut printr-un contract de moștenire.

