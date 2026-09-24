Ce au convenit reprezentanții de la Chișinău și Tiraspol? Negocieri cu ușile închise și „nu știu despre ce este vorba” – spune reprezentatul Tiraspolului, Vitalii Ignatiev, despre drona care a explodat lângă Camenca

Reprezentanții politici de la Chișinău și Tiraspol au convenit să intensifice dialogul, inclusiv la nivelul grupurilor de experți (de lucru). Informația apare în declarația Misiunii OSCE privind rezultatele întrevederii în formatul „1+1”, care a avut loc astăzi, 24 septembrie, la oficiul Misiunii din Tiraspol.

Principalele înțelegeri vizează școlile cu predare în limba română. În cazul Liceului „Evrica” din Rîbnița, partea transnistreană urmează să „depună eforturi pentru elaborarea și implementarea mecanismului de transfer” al clădirilor în gestiunea liceului. Partenerii internaționali vor ajuta la convenirea garanțiilor necesare și la aducerea clădirilor într-o stare adecvată pentru procesul educațional, scrie Zona de Securitate.

În cazul Liceului „Ștefan cel Mare” din Grigoriopol, părțile doar „au convenit să colaboreze” pentru a-i asigura spații.

De asemenea, Chișinăul urmează să ofere explicații privind actele normative care vizează activitatea punctelor de înregistrare a vehiculelor de la Tiraspol și Rîbnița.

Următoarea întrevedere a reprezentanților politici este planificată până la sfârșitul anului 2026.

Sursa citată scrie că în 2004, „miliția” transnistreană a luat cu asalt clădirea Liceului „Evrica”. De atunci, liceul activează într-o clădire închiriată de la uzina metalurgică, care nu este adaptată procesului educațional. Liceul din Grigoriopol funcționează de peste 20 de ani în clădirea școlii din satul Dorotcaia, iar elevii parcurg zilnic zeci de kilometri pentru a ajunge la ore, notează Zona de Securitate.

Negocieri cu ușile închise și ce spune Ignatiev despre drona de lângă Camenca

Întrevederea dintre reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului de la sediul Misiunii OSCE s-a desfășurat cu noi restricții pentru jurnaliști. La inițiativa Misiunii OSCE, negociatorii au renunțat la tradiționalele discursuri de deschidere. Ședința a fost deschisă de noul șef al Misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher W. Smith, după care discuțiile au continuat cu ușile închise, fără accesul jurnaliștilor prezenți. Este prima reuniune în formatul „1+1” la care Christopher W. Smith participă în calitate de șef al Misiunii OSCE, scrie Zona de Securitate.

Reprezentantul Tiraspolului, Vitalii Ignatiev a declarat că nu știe nimic despre drona care a explodat dimineață la Camenca.

„Astăzi nu am discutat această chestiune, în ceea ce privește dronele. Nu știu despre ce este vorba, pentru că am fost la întrevedere. Dar în ceea ce privește activitatea de menținere a ordinii publice, chestiunile de securitate. Trebuie create condiții normale și transparente pentru ca oamenii legii să-i protejeze pe cetățeni”, a spus Ignatiev.

Patru drone au survolat R. Moldova în dimineața zilei de joi, 24 septembrie, de patru drone, anunță Ministerul Apărării al R. Moldova. Pentru o perioadă, spațiul aerian din zona de nord a fost închis.

Potrivit autorităților, în jurul orei 07:45, un locuitor din Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, a raportat un zgomot puternic, similar unei explozii. Preliminar, explozia s-ar fi produs în zona Camenca, în stânga Nistrului. Tot astăzi, o dronă a explodat și în apropierea satului Cernița din raionul Florești.

La fel, Poliția a localizat un alt loc unde a avut loc o explozie – un câmp din adiacentul unei ferme din localitatea Cernița, raionul Florești. Drona depistată prezintă elemente specifice tipului „Gerbera”, utilizat de Federația Rusă, au stabilit preliminar experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției. Potrivit oamenilor legii, este pentru prima dată când pe teritoriul țării este depistat un aparat de acest tip, acesta fiind dotat inclusiv cu cameră de bord.