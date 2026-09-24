„Nu credem că un astfel de atac este iminent”, a răspuns premierul Vasile Tofan la întrebarea dacă „îi este teamă Moldovei de posibilitatea unei lovituri militare împotriva teritoriului său?” din partea Rusiei, în cadrul unui interviu acordat CNN.

Thank you @jimsciutto for the conversation on @CNN about Moldova, our energy independence and the security situation in Eastern Europe.



We value the United States' engagement in projects that make Moldova stronger – especially in energy, where US support is helping connect… pic.twitter.com/TQLnWyrZcc — Vasile Tofan (@Vasile_Tofan) September 24, 2026

„A fost remarcabil faptul că președintele Zelenski a menționat specific Moldova astăzi, ca o altă țară din Europa care este amenințată și a fost atacată de Rusia. Spuneți-mi, care este nivelul amenințării pentru Moldova astăzi din partea Rusiei?”, a întrebat Jim Sciutto, analistul șef pe probleme de securitate națională și prezentator la CNN.

„Evident că Moldova este poziționată strategic și nu este o surpriză că Rusia încearcă să destabilizeze regiunea pentru a se apropia de Odesa și de alte puncte de interes pentru ea”, a răspuns premierul Vasile Tofan.

La întrebarea dacă „îi este teamă Moldovei de posibilitatea unei lovituri militare împotriva teritoriului său?”, Tofan a precizat că „nu credem că un astfel de atac este iminent. Ce cred că face Rusia este că testează țările NATO: multe drone traversează Moldova îndreptându-se spre România, vedeți atacuri similare în Polonia. Deci cred că Rusia testează terenul. În același timp, nu credem că există o amenințare iminentă pentru Moldova în ceea ce privește o potențială incursiune”.

La fel, jurnalistul CNN l-a întrebat pe prim-ministrul țării dacă răspunsul Europei față de atacurile Rusiei „a fost suficient”.

„Ceea ce cred că mărește presiunea asupra lumii occidentale de a rămâne fermă și de a sprijini Ucraina. Rusia nu reacționează la slăbiciune, Rusia reacționează doar la forță. Cred că această formulă de «pace prin forță», promovată și de președintele Zelenski, este exact abordarea de care este nevoie acum”, a răspuns Tofan.

Patru drone au survolat spațiul aerian al R. Moldova în mai puțin de două ore

Patru drone au survolat R. Moldova în dimineața zilei de joi, 24 septembrie, de patru drone, anunță Ministerul Apărării al R. Moldova. Pentru o perioadă, spațiul aerian din zona de nord a fost închis.

Potrivit oamenilor legii, în două localități s-au auzit explozii. Poliția a localizat unul dintre locurile producerii exploziilor. Este vorba despre un câmp din adiacentul unei ferme din localitatea Cernița, raionul Florești. A doua explozie ar fi avut loc, potrivit informațiilor preliminare, în Camenca din stânga Nistrului.