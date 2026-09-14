Peste 90% din tinerii absolvenți care sunt angajați în școli și grădinițe rămân în sistemul de educație

Aproape toți absolvenții angajați în școli și grădinițe prin mecanismul de repartizare au rămas în sistemul de educație. Rata de retenție a absolvenților repartizați și angajați în anul 2025 este de 99%, conform datelor Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Din cele 2195 de persoane care au semnat contracte de muncă în perioada 2021-2026, 2083 și-au păstrat locul de muncă până în prezent. Rata generală de retenție este de 94,9%.

Rata de retenție a absolvenților repartizați și angajați:

în anul 2025 este de 99%;

promoția 2024, rata de retenție este de 97%;

promoția 2023 – de 92%;

rata de retenție este de 90% pentru absolvenții din 2022;

de 87% pentru cei din 2021.

„În ceea ce privește promoția 2026, din cei 474 de tineri repartizați, 419 se aflau în funcție la începutul acestui an școlar. În decursul celor șase ani, au fost înregistrate112 ieșiri definitive din sistem”, arată datele MEC.

Din punct de vedere teritorial, Municipiul Chișinău a atras, în perioada 2021-2026, 878 de absolvenți prin repartizare, ceea ce reprezintă aproximativ 40% din totalul contractelor semnate în anul repartizării.

La 1 septembrie 2026, 855 dintre aceștia se aflau în sistem, ceea ce înseamnă o rată de retenție de 97%.

În municipiul Bălți au fost semnate 101 contracte, dintre care 91 de absolvenți se află în continuare în sistem. Rata de retenție este de 90%.

În celelalte raioane au fost semnate 1.216 contracte, iar 1.137 de absolvenți continuă să lucreze, ceea ce reprezintă o rată de retenție de 93%.

În ultimii ani, numărul angajărilor tinerilor la disciplina Matematică a crescut de la 10-11 tineri anual la 30 în 2026.

De asemenea, în cazul disciplinei Limbă și literatură română, numărul angajaților a crescut de la 23 (2025) la 34 tineri (2026).

În ultimii ani, MEC a introdus mai multe măsuri de sprijin pentru absolvenții care aleg să profeseze în domeniul educației. Printre acestea se numără indemnizația unică de până la 375.000 de lei, precum și reducerea normei didactice la 75% în primii cinci ani de activitate.