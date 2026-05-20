Sprijin mai mare pentru tinerii profesori: indemnizația la angajare va ajunge la 375 de mii de lei

Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie și informatică, precum și de limbă și literatură română în instituțiile cu instruire în limba rusă – domenii unde lipsesc cele mai multe cadre didactice, care se angajează în instituțiile publice de învățământ general, vor beneficia de indemnizații majorate, potrivit Guvernului.

La angajarea în afara municipiilor Chișinău și Bălți, sprijinul va constitui 375 de mii de lei, în creștere cu 100 de mii de lei.

Sprijinul financiar va fi acordat diferențiat, în funcție de nivelul studiilor, domeniul de specializare și localitatea în care activează cadrul didactic.

Astfel:

profesorii din domeniile STEM (matematică, fizică, chimie, biologie și informatică) care aleg să activeze în mediul rural, în sate, comune, orașe, municipii de nivelul I și în UTA Găgăuzia vor beneficia de indemnizații în mărime de 375 de mii de lei;

profesorii angajați în instituții din municipiile Chișinău și Bălți vor beneficia de indemnizații în mărime de 300 de mii de lei.

Indemnizația va fi achitată în două tranșe: 50% după primele șase luni de activitate și 50% după 18 luni efectiv lucrate. Noile prevederi se vor aplica tinerilor specialiști repartizați în câmpul muncii după data de 1 iulie 2026.

Totodată, proiectul introduce măsuri de debirocratizare și eficientizare a procesului de repartizare în câmpul muncii. Sunt clarificate procedurile de transfer între instituțiile de învățământ, sunt stabilite termene clare pentru depunerea și examinarea dosarelor și sunt reglementate situațiile în care activitatea tânărului specialist este suspendată sau acesta este transferat la o altă instituție.

„În ultimii ani vedem o creștere constantă a celor care aleg să vină în școlile și grădinițele noastre. După ce anterior am crescut indemnizația de repartizare de la 120 de mii la 200 de mii de lei pentru absolvenții cu studii superioare care merg în școli și grădinițe, azi venim cu stimulente suplimentare. Indemnizația va crește până la 275 de mii de lei pentru cei care aleg să predea în afara orașelor Chișinău și Bălți.

Cei care vor merge să devină profesori în disciplinele STEM vor primi 375 de mii de lei, cu condiția că merg în afara orașelor Chișinău și Bălți, iar dacă merg în acest două orașe – vor primi câte 300 de mii de lei. Mizăm să atingem o cifră de 500 de tineri repartizați anual în școlile și grădinițele noastre”, a declarat Ministrul Dan Perciun.

Documentul include și măsuri care susțin continuitatea profesională, prin acordarea unor facilități suplimentare absolvenților care aleg să se angajeze în instituțiile unde au realizat practica pedagogică sau au activat în perioada studiilor.