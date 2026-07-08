Peste 20 de mii de persoane au vizitat expoziția de vagoane din Chișinău și Bălți, dedicată memoriei victimelor represiunilor regimului totalitar sovietic

Peste 20 de mii de persoane au vizitat, în 2026, expoziția de vagoane „Teroarea de stat în Moldova sovietică. Amploare, victime și făptași”, organizată la Chișinău și Bălți în perioada 12 iunie – 6 iulie. Expoziția a atras circa 17.500 de vizitatori la Chișinău și aproximativ 3.000 la Bălți, unde evenimentul a fost organizat pentru prima dată, potrivit Ministerului Culturii.

Ajunsă la cea de-a patra ediție, expoziția a fost organizată în contextul marcării a 85 de ani de la primele deportări staliniste din Basarabia, având drept scop promovarea memoriei victimelor represiunilor regimului totalitar sovietic și consolidarea culturii memoriei în societate, comunică Ministerul.

„Prin documente de arhivă, fotografii, obiecte de epocă și mărturii, expoziția a reconstituit experiențele familiilor deportate și memoria celor care au trecut prin teroarea de stat sovietică. Parcursul expozițional a inclus atât represiunea din Basarabia, cât și tragediile din stânga Nistrului, inclusiv Marea Teroare din RASS Moldovenească din anii 1937–1938, deportările din 1941 și 1949, precum și represiunile și formele de rezistență din perioada 1953–1989.

Un compartiment aparte al expoziției a fost dedicat foametei din anii 1946–1947, una dintre cele mai crunte metode de teroare de stat aplicate de regimul sovietic pe teritoriul actual al R. Moldova”, conform Ministerului Culturii.

Atât la Chișinău, cât și la Bălți, vizitatorii au avut posibilitatea să parcurgă expoziția însoțiți de ghizi care au oferit informații despre contextul istoric, documentele expuse și destinele victimelor represiunilor sovietice.

Pe lângă vizitarea zilnică a expoziției, programul a inclus și o serie de evenimente culturale speciale, printre care proiecția filmului artistic „Corbii prada n-o împart” și spectacolul „1946” al Teatrului Republican „Luceafărul”, în regia lui Slava Șambriș.

Operațiunea de deportare în masă din RSS Moldovenească, desfășurată în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, a vizat 18.392 de persoane.

Deportarea în masă din 6–9 iulie 1949 a fost cea mai amplă operațiune de acest tip de pe actualul teritoriu al R. Moldova. Aceasta a vizat peste 11 mii de familii, iar numărul persoanelor strămutate forțat în vagoane pentru vite a ajuns la 35.796, majoritatea fiind femei și copii.