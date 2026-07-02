Ceban anunță că va iniția moțiune de cenzură împotriva Guvernului Munteanu. Primul comentariu al Executivului

Mișcarea Alternativa Națională (MAN), condusă de primarul general Ion Ceban, va iniția o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Munteanu, în contextul scandalului de la Î.S. „Moldatsa”, cu scopul de a provoca alegeri parlamentare anticipate.

Solicitat de ZdG să comenteze anunțul făcut pe 2 iulie, Guvernul a declarat că depunerea unei moțiuni de cenzură este un drept al opoziției.

Într-un video publicat pe 2 iulie, Ion Ceban a zis că urmărește „toată această sinceritate falsă a boierilor din PAS și gestionarilor de verișoare, care declară că nu au știut nimic și se pocăiesc chipurile în fața oamenilor, ca să îi mai prostească în continuare. Cu fețele absolut nedumerite, ies rând pe rând și spun minciuni fără să roșească în fața tuturor cetățenilor. (…) Să fi fost astfel de situații în Europa, precum în Germania, Franța, ar fi zburat toți in corpore. Nu-mi închipui să se întâmple așa ceva la Primărie”, a declarat Ceban.

Politicianul a anunțat, în acest context, că sâmbătă, 4 iulie, membrii MAN se vor întruni la Consiliul Național extins, unde vor propune aprobarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului. „O vom înainta în Parlament, pentru a fi declanșate alegerile parlamentare anticipate. Săptămâna viitoare vom propune tuturor deputaților din Parlament să o semneze”, a mai declarat Ceban.

„Într-o democrație, opoziția are dreptul să depună o moțiune de cenzură. Este un mecanism firesc al procesului democratic, iar Guvernul respectă acest drept”, au declarat reprezentanții Guvernului în replică.

Pe 1 iulie, președinta Maia Sandu a anunțat un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat, în urma scandalului de la Î.S. „Moldatsa”. Printre acestea se numără controale privind cheltuirea banilor publici, verificarea de către SIS și CNA a candidaților la funcții de conducere, sancționarea celor care au încălcat legea în cadrul unei „curățenii generale” și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă.