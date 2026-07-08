Citiți joi în ZdG: Dosarul concesionării Aeroportului, aproape de final în prima instanță și Cetățenia rusă pentru locuitorii din stânga Nistrului

Într-o nouă ediție a Ziarului de Gardă, citiți o anchetă despre dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău, în care opt foști funcționari de stat, printre care fostul premier Iurie Leancă și fostul ministru al Economiei, Valeriu Lazăr, sunt acuzați de abuz în serviciu în interesul grupului criminal organizat Șor. Dosarul se apropie de final în prima instanță. La rubrica Anchetă aflați și la ce etapă se află, în paralel, dosarul grupului criminal organizat condus de Ilan Șor.

ZdG a trecut Nistrul și a analizat cum este perceput la Rîbnița decretul lui Vladimir Putin care simplifică obținerea cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene. La rubrica Reporter Special aflați ce cred locuitorii din stânga Nistrului despre decretul de la Moscova care trezește atât speranțe economice, cât și temeri legate de război.

„Nu trebuie să ne relaxăm, or ei nu se relaxează. Ei stau cu echipe foarte mari, bine plătite, care țintesc în fiecare zi în noi”, a declarat Alexandru Musteața, director al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, în cadrul unui interviu acordat ZdG. Materialul poate fi găsit la rubrica Interviu.

La rubrica Justiție, găsiți interviul cu avocatul Promo-LEX Vadim Vieru, care vorbește despre proiectul de lege care introduce în R. Moldova mecanismul anti-SLAPP și despre valul de dezinformare care l-a însoțit. Ce înseamnă un proces SLAPP, de ce Uniunea Europeană a adoptat o directivă privind combaterea acestor acțiuni și cine ar urma să beneficieze de noul mecanism, aflați din interviu.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 25-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Eugeniu Osmochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Reacția lui Alexandru Munteanu după semnarea decretului/ Deputatul PAS Trubca anticipează o investigație TV8 despre investițiile sale „de milioane” în imobiliare și vine cu explicații: „Nu m-am ascuns după verișori”

OPINII:

Alina Radu: Guvernul Munteanu, înălțarea și căderea. Următorul?

EDITORIALE:

Olga Bulat: Când rachetele vorbesc mai tare decât diplomația

ANCHETĂ: Leancă și Lazăr, în fața sentinței în Dosarul concesionării Aeroportului. Plahotniuc și Șor, neatinși

JUSTIȚIE: Avocatul Promo-LEX Vadim Vieru, despre proiectul anti-SLAPP: „Nu este o lege care protejează guvernarea, ci una care ar trebui să protejeze jurnaliștii și activiștii de procese abuzive”

CITITORUL DE GARDĂ: Mama căpitanului SPPS Denis Curjos acuză tergiversarea anchetei: „Cred că fiul meu a fost omorât”

INTERVIU: „Nu trebuie să ne relaxăm, or ei nu se relaxează. Ei stau cu echipe foarte mari, bine plătite, care țintesc în fiecare zi în noi”. Interviu cu Alexandru Musteața, director al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova

REPORTER SPECIAL: Cetățenia rusă pentru locuitorii din regiunea transnistreană: între „eu primesc pensie rusească” și „e o întrebare controversată, cineva crede că aici se dorește deschiderea celui de-al doilea front”

EXCLUSIV: Despre investigații jurnalistice și demisii la vârful puterii

ABILITARE ESTIVALĂ: Ghid pentru părinți: cum recunoaștem și gestionăm suprasolicitarea termică la copiii cu afecțiuni neurologice

RĂZBOI: A murit în timp ce îi trimitea un mesaj soției sale însărcinate. Acum, ea le întâmpină la maternitate pe femeile cărora războiul le-a răpit soții

ZdGust: Cum folosești corect aparatul de aer condiționat și ventilatorul pe timp de caniculă/ Cum acorzi corect primul ajutor în caz de leșin. Greșelile pe care trebuie să le eviți

OAMENI: Scriitorul Ștefan Hostiuc: „Războiul lovește nu doar orașele, ci și cultura și școala românească”