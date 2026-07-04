Cititorul de gardă 2500 de dolari pentru un vis american neîmplinit. Clienții companiei „Inter-Schimb” acuză o schemă de înșelăciune 

Un grup de persoane a apelat la ZdG, solicitând ajutor în mediatizarea unui caz considerat de ei curată escrocherie. Din 2019, în perioade diferite, aceștia au semnat contracte cu firmele „Inter-Schimb” sau IS „Inter-Schimb”, care le-au promis angajarea în câmpul muncii în SUA. Au trecut ani de zile, dar clienții Inter-Schimb așa și nu au plecat la muncă în SUA, dar și banii achitați, potrivit contractelor, pentru „asigurare medicală” – câte 2500 USD – nu și i-au recuperat.

Contracte, plecări promise, bani pierduți

Semnatarii contractelor inutile au apelat la ZdG pentru a preveni posibile cazuri de înșelăciune a altor persoane decise să plece la muncă peste ocean. „Mai multe persoane, printre care și eu, am avut de suferit din cauza unui escroc. Chiar dacă instanțele de judecată nu vor să demonstreze asta, după ce am analizat cum acționează aceste firme, pot spune cu fermitate că e o schemă de escrocherie. Aș vrea să facem public cazul, ca, eventual, să nu sufere și alții. Din motive lesne de înțeles, solicit respectarea anonimatului”, ne-a spus unul dintre semnatarii contractelor cu Inter-Schimb. Acesta afirmă că după mai multe tentative de a-și recupera banii, a acționat compania în judecată și mare i-a fost uimirea când instanța i-a respins cererea, deși în alte cazuri similare clienții Inter-Schimb au obținut câștiguri de cauză.

Călin Bobuțac, avocatul mai multor clienți Inter-Schimb, susține că pentru el este inexplicabil de ce instanța de judecată respinge cererea reclamanților, care au prezentat probe veridice că sunt păgubiți. „Nu am primit încă hotărârea motivată. La deliberare, judecătorul, de regulă, explică părților hotărârea, dar nu a invocat niciun motiv. Hotărârea chiar și pe mine m-a surprins. De ce au respins? Nu găsesc explicații. Am solicitat plata, penalități, dobânzi de întârziere. Judecătorul le-a respins pe toate. Am contestat-o. Cu alți doi petiționari suntem la Curtea de Apel după ce am avut câștig de cauză în prima instanță”, explică avocatul.

„Chipurile angajează în câmpul muncii în SUA cetățeni moldoveni. Deocamdată, am reușit să identific 7 persoane, 4 sunt în R. Moldova, iar trei sunt plecați peste hotare, dar știu că sunt și mai multe persoane. Toți au achitat câte 2500 USD, dar nici la muncă nu au plecat, nici banii nu-și pot obține înapoi. Problemele ni se trag de prin 2019. Cu zeci de dosare în judecată, această firmă a semnat și continuă să semneze contracte. Am insistat de mai multe ori să ne restituie banii, dacă oricum nu ne oferă un loc de muncă, așa cum a promis. Întâi ne-a amânat, după care a început să ne mintă, pe urmă răspundea nervos la telefon, iar mai nou, nici nu mai răspunde. Ne-am îngrijorat când am aflat că, potrivit datelor oficiale din Registrul Administratorilor Autorizați și evidențele juridice, față de compania SRL «Inter-Schimb» a fost intentată procedura de faliment simplificat. Această măsură a fost dispusă printr-un dosar judiciar. Din câte am aflat, procedura de falimentare nu s-a încheiat încă, iar administratorul firmei a găsit o soluție ca să-și continue activitățile dubioase prin intermediul unui alt SRL, IS «Inter-Schimb», înregistrat oficial în 2012, cu trei ani mai târziu decât SRL «Inter-Schimb». Ambele au nume similare, își propun activităţi de consultare pentru afaceri şi management, au același administrator – Sergiu Cibotareanu”, explică cetățenii care au apelat la ZdG.

Potrivit petiționarilor, în instanțele de judecată s-ar afla numeroase dosare civile în care reclamanții păgubiți cer restituirea pagubelor și a penalităților. Verificările ZdG au constatat că, pe lângă numeroasele cauze civile prin care s-a cerut restituirea sumelor rezultate din încălcarea dreptului de consumator sau încasarea prejudiciului material, Inter-Schimb este vizat și în dosare cu privire la inițierea procedurii de insolvabilitate (2019) și de retragere a licenței (Camera de Licențiere vs. SRL „Inter-Schimb”, 2014).

Potrivit surselor publice, tentativele de retragere a licenței de activitate pentru „Inter-Schimb” SRL, firmă cunoscută pentru organizarea programelor de schimb cultural și Work and Travel (precum J1 SUA), au fost cauzate de nereguli în documentația de mediere și plasare în câmpul muncii peste hotare.

Lichidatorul: „Nu am identificat active ale companiei”

Pentru că petiționarii sunt îngrijorați de faptul că o eventuală lichidare a firmei i-ar putea lăsa fără banii alocați (având conturi de plată), am decis să discutăm cu lichidatorul firmei, în contextul în care, în R. Moldova, atunci când o întreprindere intră în faliment, datoriile nu dispar automat, soarta acestora fiind dependentă de activele firmei, de forma juridică a acesteia.

Oleg Iovu, responsabil de insolvabilitatea „Inter-schimb” SRL, întrebat de ZdG despre șansele celor păgubiți de a-și restitui banii achitați în baza contractului „de muncă sezonieră în SUA”, ne-a spus că e important să ținem cont că sunt doi agenți economici: „Inter-Schimb” SRL și IS „Inter-schimb” SRL. „Eu sunt lichidator la Inter-schimb, la care dl Cibotareanu este administrator statutar. Nu cunosc detalii despre IS «Inter-schimb»”, ne-a spus Oleg Iovu, precizând că e „lichidator desemnat de instanța de judecată” și că procesul de insolvabilitate are loc conform procedurilor. „Eu careva active la compania SRL «Inter-Schimb» nu am depistat. Compania nu deține bunuri sau active”, ne-a mai spus Iovu.

Administratorul companiilor: „Noi nu facem contracte de muncă”

Sergiu Cibotareanu, administrator al „Inter-Schimb” SRL și IS „Inter-Schimb” SRL, solicitat de ZdG să comenteze aceste cazuri, a insistat să divulgăm numele petiționarilor, menționând că altfel nu ne va spune nimic. Întrebat de ce nu restituie banii celor care urmau să plece la muncă în SUA în baza contractelor semnate cu firmele sale, Cibotareanu a declarat: „Noi nu facem contracte de muncă. Ceva greșiți. La revedere!”