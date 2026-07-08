Atenție, tentativă de fraudă: „Energocom nu dispune de echipe mobile care activează în teritoriu și nu solicită informații personale”

S.A. Energocom avertizează că, în ultima perioadă, continuă să fie semnalate tentative de fraudă în numele instituției, în cadrul cărora persoane necunoscute se prezintă la domiciliul cetățenilor drept reprezentanți ai Energocom. În acest context, instituția reiterează că „nu dispune de echipe mobile care activează în teritoriu și nu solicită date personale”.

Sub pretextul verificării contoarelor de gaze naturale sau al actualizării unor anumite informații, persoanele necunoscute solicită date cu caracter personal, inclusiv informații din buletin, date bancare și alte informații confidențiale.

„S.A. Energocom nu dispune de echipe mobile care activează în teritoriu și nu solicită, nici telefonic și nici prin vizite la domiciliu, informații personale, date bancare sau copii ale actelor de identitate.

Vă îndemnăm să manifestați prudență, să nu transmiteți date confidențiale escrocilor și să nu permiteți accesul în locuință persoanelor care nu se pot identifica oficial. În cazul oricăror suspiciuni, verificați informațiile prin canalele oficiale ale S.A. Energocom”, a scris compania.

Pentru informații sau clarificări, cetățenii sunt îndemnați să apeleze la Centrul de apel al S.A. „Energocom” la numărul 1309, iar dacă suspectați o tentativă de fraudă, sesizați imediat autoritățile competente la 112.