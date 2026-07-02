Cetățenii moldoveni din regiunea transnistreană au primit prestații sociale în valoare de 76,3 milioane de lei în primul semestru al anului 2026

În primul semestru al anului 2026, cetățenii R. Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale în valoare de 76,3 milioane de lei, achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat, a anunțat Guvernul. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, când valoarea prestațiilor a constituit 27,6 milioane de lei, suma achitată a fost cu 176,45% mai mare, înregistrând o creștere de 2,76 ori.

Totodată, în perioada de referință, 8016 persoane domiciliate în regiunea transnistreană au beneficiat de plăți cu caracter social, comparativ cu 2 752 de persoane în primul semestru al anului 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 191,28%, adică de 2,91 ori.

Comparativ cu primul semestru al anului 2025, principalele categorii de prestații sociale au înregistrat următoarele evoluții:

Numărul indemnizațiilor lunare pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 2 ani a crescut cu 480,39% (de 5,80 ori), de la 617 la 3581;

Numărul pensiilor pentru limită de vârstă a crescut cu 77,68% (de 1,78 ori), de la 690 la 1226;

Numărul indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă a crescut cu 50,30% (de 1,50 ori), de la 505 la 759;

Numărul alocațiilor lunare de stat pentru veteranii de război a crescut cu 154,93% (de 2,55 ori), de la 213 la 543;

Numărul indemnizațiilor unice la nașterea copilului a crescut cu 434,67% (de 5,35 ori), de la 150 la 802.

Autoritățile menționează că majorarea sumei achitate și creșterea numărului de beneficiari arată că tot mai mulți cetățeni ai R. Moldova care locuiesc în regiunea transnistreană își valorifică drepturile sociale, indiferent de locul de domiciliu.

Conform datelor Biroului politici de reintegrare, în Registrul de stat al populației sunt luați în evidență 356 833 de cetățeni moldoveni domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Tighina (Bender).

Din totalul persoanelor înregistrate, 298 851 dețin acte de identitate de uz intern, iar 337 516 – pașaport al cetățeanului R. Moldova.