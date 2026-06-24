Guvernul a aprobat: mașinile care vor fi dotate cu sistemul eCall vor apela automat 112 în cazul accidentelor rutiere grave

În cazul unui accident rutier grav, mașinile dotate cu sistemul eCall vor apela automat numărul unic de urgență 112, fără intervenția șoferului sau a pasagerilor. Modificările necesare pentru modernizarea Serviciului 112 și creșterea eficienței apelurilor de urgență au fost aprobate miercuri, 24 iunie, în ședința Guvernului.

Astfel, sistemul va fi conectat la senzorii de la bordul vehiculului care detectează impactul și declanșează apelul. Apelul va putea fi inițiat și manual, prin apăsarea unui buton instalat la bordul automobilului.

„Odată activat, sistemul va transmite către Serviciul 112 un set minim de date, inclusiv informații care permit localizarea și identificarea vehiculului. Aceste date vor fi transmise serviciilor specializate de urgență pentru organizarea intervenției. Apelurile transmise prin sistemul eCall vor fi recepționate, procesate și gestionate cu aceeași promptitudine și prioritate ca orice alt apel efectuat la numărul unic de urgență 112.”

Echiparea vehiculelor va fi efectuată de către producători, care vor fi obligați să informeze consumatorii despre funcționalitatea, compatibilitatea și eventualele limitări ale sistemului.

Potrivit Guvernului, scopul proiectului este reducerea timpului de intervenție în caz de accidente rutiere și creșterea eficienței comunicării dintre Serviciul 112, ambulanță, poliție și salvatori. Legea urmează să intre în vigoare pe 13 mai 2027.

eCall este un sistem instalat în vehicule în toate țările UE care efectuează automat un apel gratuit către numărul de urgență 112, în cazul în care vehiculul este implicat într-un accident rutier grav.